Dans sa biographie intitulée The Road to Hockeytown: Jimmy Devellano’s Forty Years in the NHL, Jim Devellano raconte la scène. À l’époque, ce dernier était le recruteur en chef des Islanders.

Quand notre tour est venu, nous hésitions entre deux joueurs : Mike Bossy, qui marquait des tonnes de buts dans la Ligue junior majeur du Québec, et Dwight Foster, qui était un joueur plus complet et qui avait dominé la colonne des marqueurs de la Ligue junior de l’Ontario , raconte Devellano.

Bossy traînait la réputation d’un joueur qui s’impliquait peu physiquement et sa détermination soulevait certains doutes. Pour plusieurs autour de la table, Foster semblait être le choix le plus sûr.

L’entraîneur Al Arbour est alors intervenu dans la conversation. Si vous pouvez me garantir que Bossy n’est pas craintif, prenez-le. Je peux enseigner à un joueur à s’impliquer dans le jeu, mais je ne peux pas lui enseigner à marquer des buts. Et nous avons besoin de buts.

Le recruteur québécois des Islanders, le regretté Henry Saraceno, était un homme de confiance du directeur général Bill Torrey et de Al Arbour. Il a vigoureusement plaidé en faveur de Mike Bossy. Et Jim Devellano lui accorde le crédit pour cette sélection qui a changé l’histoire de l’organisation et celle de la LNH.

Mon père a mis son poing sur la table. C’était un homme très déterminé , racontait Mario Sacareno vendredi matin, quelques heures après avoir appris le décès de Mike Bossy.

Henry Saraceno n’a malheureusement jamais vu Mike Bossy soulever la Coupe Stanley. Il est subitement décédé un an et demi plus tard, en janvier 1979. C’est son fils Mario qui lui a immédiatement succédé et qui occupe toujours, 42 ans plus tard, le poste de recruteur des Islanders au Québec.

J’accompagnais souvent mon père aux matchs de hockey junior à cette époque et, encore à ce jour, ça demeure un mystère pour moi que des gens aient pu douter de l’intensité et de l’implication de Mike Bossy dans les rangs juniors. Je n’en reviens pas encore!

« Mike Bossy avait marqué 309 buts dans les rangs juniors et il avait encaissé énormément de coups pour y parvenir. Dans ce temps-là, il ne faut pas oublier qu’il se donnait de véritables coups de hache dans le hockey et que ce n’était pas évident d’aller jouer dans certaines villes, comme Sherbrooke ou Québec. » — Une citation de Mario Saraceno, recruteur des Islanders au Québec

Mais Bossy marquait quand même. Il avait cette soif de marquer. Il voulait jouer dans la Ligue nationale de hockey LNH et être le meilleur.

Henry Saraceno disposait peut-être d’un avantage de taille sur les autres recruteurs de l’époque. Sa famille était établie dans le quartier Ahuntsic à Montréal. Et le recruteur des Islanders connaissait bien l’organisation des Loisirs Saint-Alphonse, où Bossy avait disputé son hockey mineur.

Peu de gens savaient ça, mais mon père avait vu jouer Bossy depuis les rangs pee-wee et bantam. Et il assistait à tous les matchs du National de Laval dans les rangs juniors. Il connaissait et aimait ce joueur , souligne Mario Saraceno.

Ce fameux jour de juin 1977, la sélection de Mike Bossy a probablement changé l’histoire du hockey. Plusieurs croient qu’elle a donné naissance à une dynastie.

Les numéros retirés par les Islanders de New York : Denis Potvin, Clark Gillies, Bryan Trottier, Mike Bossy, Bob Nystrom et Bill Smith. Photo : Getty Images / Jim McIsaac

Avec Billy Smith devant le filet, Denis Potvin à la ligne bleue et Bryan Trottier comme premier centre, les Islanders avaient la carrure d’une équipe gagnante. Il ne leur manquait que le moteur – des buts – comme l’avait souligné Al Arbour lorsqu’il s’était adressé aux recruteurs au repêchage.

Sans Mike Bossy, je suis loin d’être certain que les Islanders seraient parvenus à remporter toutes ces coupes. C’était la pièce du casse-tête qui manquait et mon père était convaincu de cela , se rappelle Mario Saraceno.

Le reste appartient à l’histoire.

Mike Bossy a marqué 53 filets dès sa saison recrue. Ce fut le début d’une séquence de neuf saisons consécutives de 50 buts et plus (dont 5 de 60 et plus).

Ce record ne sera peut-être jamais atteint.

Bossy s’était légèrement blessé à son premier camp d’entraînement et Bill Torrey avait téléphoné à la maison pour demander à mon père s’il croyait toujours qu’il allait être assez résistant pour jouer dans la Ligue nationale de hockey LNH . Il y avait encore des doutes dans l’air , raconte le recruteur.

Cela dit, il est dommage qu’une blessure chronique au dos l’ait forcé à se retirer après 10 saisons. S’il avait pu être en santé pendant 12 ou 14 ans, je crois qu’il aurait marqué 50 buts chaque année. Surtout à cette époque , croit Mario Saraceno.

Les recruteurs du CH se sont sans doute mordu les doigts pendant plusieurs années après avoir ignoré Bossy au repêchage. Détenteurs de la 10e sélection, ils avaient opté pour Mark Napier à la place. Et trois ans plus tard, au repêchage de 1980, le CH a commis une autre erreur magistrale en sélectionnant Doug Wickenheiser au tout premier rang au lieu de miser sur Denis Savard.

Pendant longtemps, les partisans du Tricolore ont eu mal rien qu’à imaginer ce que l’équipe aurait pu accomplir avec ces deux membres du Temple de la renommée dans sa formation.

Bref, la carrière de Bossy s’est avérée grandiose au point de changer à la fois le destin de ceux qui l’ont côtoyé et celui de ceux qui ont douté de lui.

Par la bande, Mike Bossy a par ailleurs été le fer de lance d’une des plus grandes carrières d’agent de l’histoire de la LNH. Il était représenté par Pierre Lacroix, dont il était l’un des deux premiers clients.

L’impact immédiat qu’a eu Mike Bossy dans la Ligue nationale de hockey LNH a propulsé Lacroix sous les projecteurs. Et ce client prestigieux s’est avéré une pierre d’assise extraordinaire qui a permis à Pierre Lacroix de se forger une clientèle et une agence parmi les plus prestigieuses du monde du hockey.

Cette ascension a plus tard permis à Lacroix de devenir directeur général des Nordiques et de l’Avalanche et d’être reconnu comme un grand bâtisseur.

Il y a de grands joueurs qui marquent l’histoire d’une équipe. Et il y a les monuments qui réécrivent l’histoire de leur sport.

Mike Bossy était l’un de ces géants. Quelle tristesse de le voir partir.