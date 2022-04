L’Italie démarre fort face à la France à la Coupe Billie-Jean-King

Après la défaite de Cornet, qui a mené une manche à zéro et manqué deux balles de match dans la troisième manche, avant de céder lors du jeu décisif 2-6, 6-1 et 7-6 (7/2), sa compatriote Océane Dodin a été balayée en deux manches par la no 1 italienne Camila Giorgi 6-1 et 6-2.

Les deux Italiennes ne partaient pourtant pas forcément avec les faveurs des pronostics, ne comptant jusqu'ici que des défaites dans leurs précédentes confrontations avec les Françaises.

Cornet, 34e mondiale et quart de finaliste aux Internationaux d'Australie en début d'année, semblait d'ailleurs bien partie pour prolonger la série après avoir facilement enlevé la première manche et de nouveau brisé d'entrée dans la deuxième manche contre Paolini.

Mais l'Italienne (48e), après quelques minutes de massage au niveau des jambes à l'issue de la première manche, a retrouvé du mordant pour infliger un sévère 6-1 à la no 1 française et la pousser dans un troisième acte intense.

Les deux joueuses se sont alors rendues coup sur coup. Et c'est Alizé Cornet qui, après avoir laissé filer deux balles de match à 5-4, a craqué dans le jeu décisif, au terme de 2 h 22 min de match, coupable de plusieurs fautes directes fatales.

Le moral au zénith après ce début victorieux de sa compatriote, Camila Giorgi a surclassé dans la foulée Océane Dodin en à peine plus d'une heure, en lui prenant deux jeux de service par manche.

Trois points sont nécessaires pour se qualifier pour la phase finale qui réunira douze nations en novembre.

Quant aux Canadiennes, elles entreront en action en soirée vendredi à Vancouver en affrontant la Lettonie.

C’est Leylah Annie Fernandez qui ouvrira le bal lors d’un match qui l’opposera à Darja Semenistaja classée 389e en simple.

Ensuite, Rebecca Marino va se mesurer à Daniela Vismane.

Deux autres matchs en simple et un autre en double auront lieu samedi. La nation gagnante accèdera à la finale du tournoi.