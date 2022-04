Autre page d’histoire pour Matthews dans un festin offensif des Maple Leafs

Le prodige de l'Arizona a obtenu une mention d'aide sur le premier but de la rencontre. Matthews a remis la rondelle à Mitch Marner qui a savamment mis la table pour Michael Bunting. La recrue de 26 ans a mis fin à une séquence de 17 matchs sans marquer.

Matthews est ainsi devenu le troisième joueur de l'histoire des Maple Leafs à atteindre le plateau des 100 points en une saison. Seuls Darryl Sittler, dans les années 70, et Doug Gilmour, dans les années 90, ont aussi réussi l'exploit dans l'uniforme bleu et blanc.

Les Torontois ont conclu la première période avec une avance de 2-0 grâce à William Nylander qui a battu le gardien des Capitals, Ilya Samsonov, d'un bon tir frappé en entrée de territoire.

Washington s'est inscrit au tableau indicateur pour la première fois à mi-chemin en deuxième période grâce à une superbe pièce de jeu du défenseur John Carlson.

Toronto n'a toutefois pas tardé à répondre. Ilya Lyubushkin a marqué son premier but dans l'uniforme des Leafs 13 secondes plus tard avec un tir frappé de la pointe, puis Nylander a inscrit son deuxième but du match 18 secondes après son coéquipier. Il a poussé une rondelle libre dans le but des visiteurs et ainsi forcé un changement de gardien chez les Capitals.

Cette séquence n'a fait que lancer les Maple Leafs. Ilya Mikheyev a mis la touche finale à un bel échec avant collectif de Toronto quatre minutes plus tard. Matthews a d'ailleurs obtenu une autre mention d'aide sur la séquence, son 101e point de la saison.

Bunting, qui disputait son 100e match dans la LNH mais est toujours considéré comme une recrue selon les critères de la ligue, a complété la poussée de quatre buts de suite de Toronto quelques instants plus tard. Il a trouvé le fond du filet sur une lancée à deux contre un avec Pierre Engvall.

Tom Wilson a ajouté un but au compteur des Capitals avant la fin de la deuxième période, mais cela n'a pas affecté l'ambiance à l'aréna Banque Scotia. Au retour des vestiaires, Mikheyev a battu de vitesse Vitek Vanecek.

Mikheyev est devenu le troisième joueur des Maple Leafs à réussir un doublé dans ce match, une première pour l'équipe torontoise depuis le 7 janvier 2011 contre les défunts Thrashers d'Atlanta.

Ce septième but a aussi fait en sorte que les Maple Leafs ont inscrit sept buts ou plus dans un match pour la sixième fois de la saison, le plus haut total qu'ait connu l'équipe depuis 1998-1999.

Le gardien de but de Toronto, Jack Campbell, a alloué un but à Nic Dowd des Capitals avec huit minutes à faire à la rencontre. Il a conclu la soirée avec 22 arrêts sur 25 lancers.

Matthews n'est pas le seul joueur des Maple Leafs à avoir atteint un plateau important dans le match. Avec quatre mentions d'aide, le capitaine John Tavares a atteint la marque des 500 aides en carrière dans la LNH. Morgan Rielly est aussi devenu le cinquième défenseur de l'histoire des Maple Leafs à cumuler 300 aides avec l'équipe torontoise.