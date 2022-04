Les athlètes se mobilisent pour régler la crise qui secoue le sport canadien

Le milieu sportif canadien cherche des solutions à la crise qui le secoue à la suite des nombreuses allégations d’abus et de maltraitance visant plusieurs fédérations.

Les sportifs canadiens vont d’ailleurs se réunir en assemblée nationale jeudi prochain pour faire une mise à jour des plus récents développements.

Les membres d’AthlètesCAN (l’association des athlètes des équipes nationales du Canada), ceux de la Commission des athlètes du Comité olympique canadien (CA COC) et du Conseil des athlètes du Comité paralympique canadien (CA CPC) y sont conviés.

« Il s’agit de la première étape pour réparer cette crise et changer la culture fondamentale qui existe au sein du système sportif canadien. » — Une citation de Communiqué conjoint d'AthlètesCAN, CA COC et CA CPC

Les athlètes réclament une réforme de la gouvernance et une représentation significative des athlètes au sein des conseils d’administration et des organismes nationaux de sport .

Nous demandons également une plus grande reddition de compte et l’examen des politiques et des structures de financement qui ont conduit aux circonstances dans lesquelles nous nous trouvons aujourd’hui , souligne le communiqué publié conjointement par les trois organisations.

Des représentants d’AthlètesCAN, du CA COC et du CA CPC ont participé à une réunion d’urgence avec la ministre du Sport, Pascale St-Onge, le 31 mars dernier.

Plusieurs gymnastes canadiens avaient été déçus de ne pas y avoir été conviés, malgré une lettre ouverte signée par des centaines d’entre eux et demandant une enquête indépendante sur la culture toxique et abusive qui aurait cours à Gymnastique Canada.

Plus d’indépendance réclamée

Un des outils pour assainir le milieu sportif est la création d’un mécanisme indépendant pour recevoir les plaintes des athlètes. Ce dernier devrait entrer en service au cours des prochaines semaines.

La ministre des Sports Pascale St-Onge à la Chambre des communes (archives) Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

La ministre St-Onge a d'ailleurs précisé jeudi que les 16 millions de dollars prévus dans le dernier budget pour rendre le sport plus sécuritaire serviront à soutenir ce mécanisme indépendant, qui sera géré par le Centre de règlement des différends sportifs du Canada.

La ministre affirme que de rendre les sports sécuritaires est une priorité urgente et qu’il faut restaurer la confiance des parents qui envoient leurs enfants dans des clubs sportifs.