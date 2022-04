Les buts tardifs, signe de la résilience du CF Montréal

Combien de fois a-t-on vu, l'an dernier, le CF Montréal laisser filer des avances – et au passage des points au classement – en concédant des buts tardivement? Or, voilà que depuis le début de la saison, les hommes de Wilfried Nancy s'amusent à jouer le même tour à leurs rivaux. Ou, à tout le moins, effacer des déficits.

Lors de ses quatre dernières sorties, la formation montréalaise a accordé le premier but de l'affrontement avant que ne soit terminé le premier quart d'heure de jeu, ce qui ne l'a pas empêchée d'aller chercher deux victoires et sept points lors de ses trois derniers matchs.

J'adore , a admis Nancy lors d'une disponibilité média tenue en plein air au stade Saputo, jeudi, après l'entraînement de ses joueurs en vue du match qu'ils joueront samedi après-midi contre les Whitecaps de Vancouver, à Montréal.

C'est quelque chose que je regarde avec attention. Je pense que ça peut faire partie – l'année dernière, déjà, ça avait commencé – de notre marque de commerce. Quand je regarde les matchs de la Ligue des champions hier (mercredi), il y a encore eu des buts à la dernière minute, ou à l'avant-dernière minute ou dans les trois dernières minutes. C'est le football , a rappelé l'entraîneur-chef du CF Montréal.

Les gars le savent; un match, c'est 95, 96 minutes. Si l'on mène au score, est-ce que l'on est capable de marquer un but de plus, de gérer ce score? Ou lorsque l'on ne mène pas au score, que l'on soit capable d'aller chercher ce score-là.

Il y a deux semaines, à son retour après la pause internationale, le CF Montréal a riposté à deux buts du FC Cincinnati en marquant en chaque occasion environ cinq minutes plus tard et il a éventuellement arraché un gain de 4-3 sur la pelouse de ses adversaires.

La semaine dernière, la formation montréalaise a récolté trois précieux points sur le terrain des Red Bulls en touchant la cible à la 71e et à la 81e minute de jeu, en route vers une victoire de 2-1.

Cela ne veut quand même pas dire qu'il s'agit d'une habitude à prendre semaine après semaine, même s'il s'agit de belles démonstrations de ténacité de la part des joueurs du CF Montréal.

C'est vrai que parfois, il y a des matchs qui se compliquent au départ. On doit revenir au score, on doit aller chercher des buts, jouer du soccer de rattrapage. Ça fait un peu partie de nos caractéristiques d'avoir cette résilience , a déclaré le milieu de terrain Matko Miljevic.

Mais c'est certain que ça ferait du bien, parfois, de se placer dans des positions plus confortables. Ça doit être aussi une habitude que l'on doit prendre. Mais pour le moment, c'est bien de voir que l'on a cette énergie et cette résilience qui nous permettent d'aller chercher des résultats dans l'adversité , a renchéri Miljevic.

Pour mériter tous ces précieux points au classement, le CF Montréal a eu besoin de l'apport offensif d'une belle variété de joueurs jusqu'à maintenant. Huit porte-couleurs différents ont fait bouger les cordages, aidant l'équipe à amasser 11 buts, un total inégalé dans l'Association Est jusqu'à maintenant.

Si je m'enflamme un peu, ça veut dire qu'on travaille bien parce qu'il y a plusieurs joueurs qui marquent. Mais en même temps, un buteur, c'est un buteur , a fait remarquer Nancy.