Un 10e marathon de Boston pour Manuel Cabral

Beau temps, mauvais temps, Manuel Cabral avale les kilomètres à la course. Au cours des derniers mois, l’ogre s’est régalé de portions variant entre 120 et 140 kilomètres par semaine.

Si l’hiver particulièrement rigoureux qu’a connu le Québec a fait suer le coureur originaire des Açores, cet ébéniste de 48 ans a besoin de sa dose quotidienne de course à pied qu’il conjugue avec le travail et la famille.

Quand je finis ma journée de travail et que je suis fatigué, et stressé, je dis à ma femme que je vais prendre ma cigarette quand je pars courir, explique le Lavallois avec son accent portugais. Ma cigarette, c’est la course et quand je reviens, je me sens comme une autre personne, plus reposée.

Manuel Cabral s’est toujours tenu loin de la vraie cigarette. Son père, qui fumait et buvait beaucoup, est décédé d’un arrêt cardiaque quand il n’avait que deux ans. Sa mère est aussi décédée relativement jeune d’un cancer.

Je me suis toujours dit que je devais mener une vie de sage ou de soldat si je voulais vivre vieux, donc j’ai commencé à courir sans jamais m'arrêter, explique-t-il. C'est mon plaisir de courir, c'est ma passion.

C’est pourquoi la course à pied l’a accompagné toute sa vie. Les années d’entraînement rigoureux sont perceptibles à l’œil nu. Ses muscles sont striés, sa silhouette affinée.

Quand il était au début de la vingtaine, enrôlé dans l’armée portugaise, Cabral a même réussi à terminer un marathon en 2 h 19 minutes, un exploit qui n’est pas à la portée de bien des humains.

Lundi, il espère conclure son dixième marathon de Boston en 2 h 45 minutes. Il a couru environ une centaine de marathons dans sa vie. En fait, il ne les compte plus.

Je cours naturellement, je n'ai pas de programme d’entraînement spécifique, précise Cabral. Je fais mon programme moi-même et c'est ça que ça donne.

Il sera l’un des 350 coureurs québécois qui se fonderont dans la masse de 30 000 coureurs au départ. C'est la première fois depuis 2019 que la prestigieuse épreuve d'endurance est présentée en avril, comme le veut la tradition.

Ce marathon, suivi par environ 500 000 spectateurs massés le long des 42,195 kilomètres, le fait vibrer.

Boston, c’est unique, parce que d’abord il faut s’entraîner l’hiver, donc ça nous pousse à sortir de notre confort. C’est toujours un plaisir d’aller là-bas, parce que peu importe s’il pleut ou il neige, les spectateurs nous poussent à courir plus vite.

S’il entraîne la plupart du temps seul, Manuel Cabral court au moins une fois par semaine avec un groupe, à Rigaud. Ce groupe de coureurs, mis sur pied par son ami François Perreault, se réunit lors des 14 semaines précédant le marathon pour bien se préparer.

Affronter les pentes de Rigaud aide à adoucir celles du parcours de marathon, semble-t-il.

Un homme de défis

Quand la pandémie a secoué notre monde, en 2020, Manuel Cabral a cherché à se mettre au défi. Puisque toutes les courses organisées étaient à l’arrêt, il s’est donné la mission de courir sur toutes les rues de la ville de Laval.

Son défi l’a forcé à franchir plus de 3100 kilomètres avec ses espadrilles. Il remet ça cette année et en profite pour amasser des fonds de nouveau pour une œuvre caritative qui lui tient à cœur.

L’été dernier, en pleine canicule, il a couru 100 kilomètres en une seule journée pour amasser des fonds au profit de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés.

Il avoue avoir une admiration sans bornes pour ces héros qui sauvent des vies, parfois au péril de la leur.

Mais lundi, à Boston, Manuel Cabral va surtout courir pour le plaisir de courir. C’est tout aussi noble. Il ira, comme le veut sa tradition personnelle, dormir chez son frère qui habite près de là.

Ils iront à la messe de Pâques dimanche, puis il soupera avec le même menu qu’il choisit à la veille de chaque marathon. Du thon, des patates douces et du riz.