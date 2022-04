Les pavés du Paris-Roubaix sauvés par des étudiants

Cette restauration de pavés, c’est plus qu’un cours pour les lycéens, c’est une fierté qui dure depuis 20 ans , lance avec enthousiasme Sabine Brunet.

En 20 ans, ce sont des centaines de lycéens qui ont contribué à restaurer ces pavés qui ont fait la fierté de notre région. Un rapide calcul donne en moyenne 2620 mètres carrés de routes pavées restaurées, sur 1,6 km. Nos apprentis ont enlevé, déplacé, repositionné près de 51 200 pavés. C’est comme un puzzle, en fait. On retire le pavé, on le nettoie, on refait son emplacement et on le repositionne au même endroit très méticuleusement.

Pour la directrice des communications, ce travail est aussi une porte qui s’ouvre sur l’avenir.

Une fois complétées leurs études, les lycéens obtiennent un certificat de restauration des pavés du Nord. Ce supplément à leur curriculum vitae est un super atout pour la suite de leur carrière. D’ailleurs, d’anciens élèves reviennent sur les secteurs pavés qu’ils ont restaurés. Certains sont même devenus spécialistes en pavage et ont créé leur entreprise.

Les pavés du Paris-Roubaix restaurés par des étudiants Photo : Lycée horticole de Raismes

Durant leur travail de restauration, il n’est pas rare de voir certains cyclistes actuels ou passés venir faire leur tour pour encourager les jeunes.

Cela peut paraître paradoxal de voir ces cyclistes qui ont tant souffert sur ces redoutables pavés venir encourager les jeunes. Mais sans ces pavés, la reine de la course qui est devenue mythique n’existerait plus. C’est pourquoi on se fait un devoir de les maintenir en vie, si je peux m’exprimer ainsi , ajoute-t-elle.

Sabine Brunet nous a expliqué que les secteurs pavés du pont Gibus à Wallers et le secteur du chemin de Bousignies à Millonfosse sont ceux restaurés par les élèves du lycée horticole. Des secteurs qui seront empruntés par la reine des classiques, mais également par une des étapes du Tour de France cette année.

Sans cette initiative commune entre le lycée horticole et les organisateurs de la course, le Paris-Roubaix aurait sans doute perdu de son lustre, voire même pire, comme le dit avec émotion Sabine Brunet.

Ces centaines d’élèves qui ont contribué à maintenir les secteurs pavés en vie peuvent être fiers de leur travail. Au-delà de l’apprentissage d’un métier, c’est la sauvegarde d’un patrimoine qu’ils ont maintenu. Sans toutes ces mains, la plus prestigieuse des courses au monde aurait peut-être disparu.

Les pavés du Nord , comme on les appelle, sont souvent responsables de la victoire ou de la défaite. C’est la plupart du temps dans ces secteurs que se joue la course. Samedi et dimanche, les femmes comme les hommes vont rouler sur ces impitoyables carrés de pierre, sans peut-être savoir que des jeunes ont travaillé fort pour les préserver, afin de permettre au Paris-Roubaix de garder sa place dans l’histoire du cyclisme.