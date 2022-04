Michael Misa a reçu le statut de joueur exceptionnel de la part de Hockey Canada, jeudi, de sorte qu'il pourra être repêché un an plus tôt dans la Ligue de l'Ontario, à 15 ans.

Misa, d'Oakville, a inscrit 16 buts et 43 points en 27 matchs dans la Greater Toronto Hockey League GTHL cette saison. Il en a surtout mis plein la vue lors de la plus récente édition de la OHL Cup, le plus important tournoi de hockey mineur en Ontario.

L'athlète de 15 ans a enregistré 20 points en 7 matchs, battant au passage le record du tournoi qui appartenait à Connor McDavid. Sa prestation a permis à son équipe, les Senators U16 AAA, de gagner le championnat. Misa a, par ailleurs, inscrit un tour du chapeau lors de la finale, ce qui lui a valu le titre de joueur par excellence.

Le statut de joueur exceptionnel a été créé en 2005 par Hockey Canada afin de permettre à des joueurs d'un talent hors norme d'être repêchés à 15 ans dans les ligues que regroupe la Ligue canadienne de hockey (LCH). Celles-ci sont réservées aux joueurs de 16 à 20 ans en temps normal.

Michael Misa est le sixième joueur à recevoir le statut de joueur exceptionnel dans la Ligue de hockey de l'Ontario. John Tavares (2005), Aaron Ekblad (2011), Connor McDavid (2012), Sean Day (2013) et Shane Wright (2019) sont ceux qui l'ont précédé. Joe Veleno (LHJMQ) et Connor Bedard (WHL) sont les seuls autres joueurs canadiens à avoir reçu cette distinction.

Misa pourra être repêché dans la Ligue de l'Ontario lors de la séance de sélection 2022 le 29 avril prochain.

Il sera admissible au repêchage de la LNH de 2025.