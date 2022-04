Équité hommes-femmes en cyclisme : pas si loin de la ligne d’arrivée

Samedi et dimanche, les amoureux du cyclisme pourront assister à la mythique course Paris-Roubaix. Il y a un an, on avait écrit une page d’histoire en créant la première version féminine. « L’Enfer du Nord », comme on l’a baptisé, donnait enfin la possibilité aux coureuses de se frotter aux terribles pavés et d’affronter des conditions dantesques. C’est Elizabeth Deignan qui entrait dans l’histoire.

Tout le monde aurait pu se féliciter de cette petite révolution dans le monde du cyclisme, contrôlé encore par les hommes. Seulement, une fois passée la ligne d’arrivée, le réveil a été brutal pour toutes ces femmes qui avaient bataillé durant des heures contre le vent et le froid, sans compter les chutes.

Les primes offertes par les organisateurs ressemblaient plus à une aumône qu’à une véritable paie digne de l’effort incroyable. La Britannique a remporté un peu plus de 2000 $ pour sa victoire, alors que le vainqueur de la course du dimanche, l’Italien Sonny Colbrelli, empochait un peu plus de 40 000 $.

Devant la polémique de 2021, les organisateurs ont décidé d’améliorer les primes offertes aux femmes. Joint à Roubaix, Thierry Gouvenou, directeur de la course des hommes, a expliqué à Radio-Canada Sports pourquoi il y a eu des ajustements.

L’année dernière, on n’a parlé que de ce manque d’équité. Mais c’était une première. On a trouvé cette année de nouveaux partenaires, ce qui nous a permis de hausser les primes en s’approchant d’une certaine parité. Chez les femmes, la gagnante va empocher 20 000 euros (un peu plus de 27 000 $ CA) et le premier chez les hommes aura 30 000 euros (41 000 $ CA). Au total, les bourses remises aux femmes représentent maintenant 50 000 euros (68 000 $ CA) contre 91 000 (124 000 $ CA) chez les hommes. On n’a pas encore atteint l’égalité, mais on a fait un effort financier.

Thierry Gouvenou fournit cette explication sur les raisons de l’écart des primes entre les femmes et les hommes en 2021.

On a dû multiplier les frais par deux et notre partenaire principal ne couvrait même pas les frais de la course des hommes, fait-il valoir. On a perdu pas loin de 400 000 euros (546 000 $ CA) en organisant les deux courses. Mais avec notre nouveau partenaire (Zwift), on a pu rééquilibrer les budgets. Car il faut comprendre que cela coûte très cher en sécurité, en frais de télévision. Pour le moment, cela va tenir, car on a signé sur plusieurs années. Mais s’il fallait perdre un partenaire, c’en serait fini de la course.

« Mais vous savez, la grille des prix, c’est un peu un détail. Nous, ce qui nous plaît, c’est d’avoir gagné notre pari en invitant les femmes. C’est vrai qu’au départ, j’étais dubitatif sur la participation des femmes. Quand je voyais les gabarits des hommes et comment ils souffraient sur les pavés, je me suis dit : "Mais comment elles vont faire?" Et là, je peux vous dire qu’elles m’ont impressionné. Elles étaient prêtes pour l’enfer. J’ai été épaté et impressionné par leur performance. C’était remarquable! » — Une citation de Thierry Gouvenou, directeur de la course des hommes du Paris-Roubaix

Radio-Canada Sports s’est également entretenu avec Marion Clignet, directrice adjointe de CPA (Cyclistes professionnelles associées), l’association internationale qui représente les intérêts des coureuses cyclistes professionnelles.

La situation générale s’est nettement améliorée depuis 2019 , lance immédiatement l’ancienne double médaillée olympique sur piste (1996 et 2000). On est heureux de voir qu’on arrive à une certaine équité. Les choses changent rapidement grâce à l’arrivée du commanditaire Zwift qui est une plateforme de fitness en ligne.

Ce nouveau commanditaire va financer tout le circuit féminin, ce qui inclut le prochain Tour de France qui partira le jour de l’arrivée des hommes avec une finale sur les Champs-Élysées pour la première des huit étapes. Pour Marion Clignet, l’arrivée de ce nouveau commanditaire permettra l’essor du cyclisme féminin.

Grâce à Zwift, on va avoir une bourse de 250 000 euros (341 000 $ CA) pour huit jours de courses pour le prochain Tour de France et une bourse de 20 000 (27 000 $ CA) pour la gagnante du prochain Paris-Roubaix. Les choses évoluent. Mais après, chaque pays doit faire sa part en matière de recrutement, de détection des jeunes. On souhaite également changer le recrutement des entraîneurs et inciter plus de femmes à se former.

La coprésidente de l’Association française des coureuses cyclistes est optimiste quant à l’avenir du cyclisme féminin, qui commence à avoir de plus en plus de visibilité.

« On nous voit maintenant de plus en plus à la télévision et cela attire les commanditaires. Aujourd’hui, on a 14 équipes World Tour, il y a trois équipes qui offrent le même salaire aux femmes qu'aux hommes. Il y a des équipes UCI continental où les filles sont payées… » — Une citation de Marion Clignet, directrice adjointe de CPA

Bon, il y a encore du travail à faire, mais on voit une grosse évolution. Le calendrier devient très dense pour les filles, on est donc sur le bon chemin. Imaginez, on a maintenant un Paris-Roubaix féminin, une chose encore inespérée il y a 20 ans , conclut Marion Clignet débordante d’enthousiasme.

Parlant de Paris-Roubaix, avant de nous quitter, Thierry Gouvenou était tout sourire, car cette fois, on annonce du beau temps pour le week-end. Ce temps clément va peut-être transformer l’Enfer du Nord en petit paradis.