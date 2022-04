Le Canadien s’écrase à Columbus

Le Tricolore a connu quelques ennuis dans sa couverture en zone défensive en début de rencontre et il n'a jamais été en mesure de sortir les dents dans l'espoir d'effectuer une remontée.

Nous avons manqué d'énergie pendant pas mal tout le match, a reconnu l'entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis. En troisième période, nous avons connu de meilleurs moments en zone offensive, mais c'est difficile de courir après le match dans cette ligue-là.

La troupe de St-Louis a perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Elle n'a que 5 victoires au compteur à ses 18 dernières sorties (5-9-4).

Je peux comprendre que les gars soient fatigués mentalement, a dit St-Louis. La saison a été difficile. Il y a eu un changement d'entraîneur. Je leur en demande beaucoup, j'essaie de mettre en pratique de nouvelles choses. Ça en fait beaucoup à gérer mentalement.

Ryan Poehling a inscrit le seul but du Canadien (20-43-11). Samuel Montembeault a effectué 26 arrêts.

Je suis content d'avoir marqué et ça nous ramenait dans le match, a dit Poehling. Mais nous devons être plus constants. Il ne reste que huit matchs à la saison, ce n'est pas exagéré de vouloir pousser pour cette constance et nous donner un élan en prévision de la prochaine saison.

Jack Roslovic a réussi un doublé, Patrik Laine a amassé un but et deux aides, tandis que Cole Sillinger et Emil Bemstrom ont récolté chacun un but et une aide pour les Blue Jackets (35-33-6). Jakub Voracek et Gustav Nyquist ont été crédités de deux aides chacun. Elvis Merzlikins a repoussé 20 tirs.

L'attaquant Tyler Pitlick et le défenseur Chris Wideman avaient été insérés dans la formation du Canadien. Ils prenaient la relève de Jesse Ylönen et Corey Schueneman.

Le Canadien sera de nouveau en action vendredi et samedi, quand il accueillera dans l'ordre les Islanders de New York et les Capitals de Washington au Centre Bell.

Par décision unanime

Les Blue Jackets ont ouvert le pointage après 8:36 de jeu, quand Montembeault a échappé un tir d'un angle restreint de Roslovic.

Le Canadien n'avait que quatre tirs au compteur à ce moment et il n'a pas décoché de tir au but pendant le reste de la période.

Montembeault a gardé le fort, se signalant à quelques reprises. Il a été particulièrement spectaculaire tôt en deuxième période, étirant la mitaine pour capter un lancer sur réception de Zach Werenski.

Le gardien du Canadien a été malchanceux sur le deuxième but de Roslovic, à 15:52 du deuxième tiers. La passe de Laine vers Roslovic a dévié contre la jambe de son coéquipier avant d'aboutir dans l'objectif.

Montembeault n'y pouvait rien non plus quand Laine a fait bouger les cordages 90 secondes plus tard, en avantage numérique. Laine a profité d'un bond favorable de la bande pour tirer dans l'ouverture avant que Montembeault ait le temps de se replacer.

Le Canadien s'est finalement inscrit au pointage avec 1:51 à faire au deuxième vingt. Poehling a marqué en avantage numérique en faisant habilement dévier un lancer de Nick Suzuki.

Les Blue Jackets se sont assurés de ne pas laisser le Canadien trop croire en ses chances de remontée. Ils ont porté la marque à 4-1 en leur faveur après 6:24 de jeu en troisième période, quand Sillinger a fait dévier un tir de Bemstrom.

Bemstrom a tourné le fer dans la plaie en revenant à la charge avec 2:22 à écouler au cadran.

Échos de vestiaire

Le défenseur Joel Edmundson a souligné que l'apprentissage devait continuer chez le Canadien.

Dans une défaite comme celle-là, vous devez trouver des choses à améliorer et retenir les leçons. Vous devez transformer le négatif en positif. Mais nous devons travailler pendant 60 minutes. Nous ne pouvons pas non plus accorder plus de tirs à l'adversaire tous les soirs.

Edmundson a déclaré que Martin St-Louis continuait d'avoir une présence bénéfique sur l'équipe même si les victoires se font rares.

Il nous crinque avant chaque match, mais ce n'est pas lui qui va sur la glace. C'est aux 20 joueurs en uniforme de livrer la marchandise. Nous ne l'avons pas fait. Vous pouvez donner crédit à l'autre équipe, mais le match aurait dû être beaucoup plus serré.