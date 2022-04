Félix Auger-Aliassime glisse du rocher monégasque

L'Italien est 83e au classement mondial. Pourtant, il donne du fil à retordre au Québécois (9e) chaque fois qu'ils se rencontrent. Chacun avait remporté une victoire avant ce match. Mais à Lyon et à Barcelone cette saison, ça s'est joué au maximum des trois manches.

Mercredi, Musetti a empoché la première manche en moins de 40 minutes. Il a brisé deux fois le service de son adversaire et a réussi à passer près de 70 % de ses premières balles en jeu.

En deuxième, Auger-Aliassime a inscrit le bris au quatrième jeu pour mener 3-1. Mais l'Italien a fait pareil pour revenir à la marque. À 6-5, le Québécois était à quatre points de la manche, mais il a laissé son adversaire le remonter jusqu'à provoquer le jeu décisif.

Musetti a alors pris l'avance sans hésiter 3-0, avant de conclure le bris à sa première balle de match sur le service d'Auger-Aliassime.

J'habite et je m'entraîne ici, a rappelé Musetti. Mon revers le long de la ligne a été la clé pour marquer des points et gagner ce match. Quand Félix est revenu dans la deuxième manche avec de gros services, je suis resté calme et patient, et ça m'a réussi.

L'Italien affrontera au prochain tour l'Argentin Diego Schwartzman, 16e du monde.

Félix Auger-Aliassime a souffert au service. Il n'a passé que 63 % de ses premières balles et n'a gagné que 65 % des échanges quand sa première balle passait.

Il n'a jamais dépassé le deuxième tour en quatre éditions du tournoi de Monte-Carlo. Il a perdu à son premier match en 2018 et en 2021. Il a été éliminé au deuxième tour en 2019.

Le Québécois a engagé en 2021 l'entraîneur Toni Nadal, l'oncle et entraîneur historique de Rafael Nadal.

Il n'a gagné qu'un match depuis sa finale à Marseille le 20 février.

Alcaraz attendu

Dire que Carlos Alcaraz, 11e joueur mondial, était très attendu à Monte-Carlo n'est pas exagéré. À son premier tournoi sur le rocher monégasque, il a souffert et a été éliminé dès son entrée en lice.

L'Américain Sebastian Korda l'a battu, non sans difficulté, en trois manches de 7-6 (7/2), 6-7 (5/7) et 6-3 en 3 h 2 min.

Carlos Alcaraz à Monte-Carlo Photo : Getty Images / Julian Finney

L'Espagnol a commis trop de fautes directes (36 pour 24 coups gagnants) pour parvenir à imposer sa vigueur à un adversaire qui a déployé sa grande palette de jeu et notamment une belle main au filet (43 points au total).

Il est apparu moins tranchant que ces dernières semaines, au point de s'en énerver lui-même sur le court et de partager sa frustration avec son entraîneur Juan-Carlos Ferrero.

Il n'est jamais facile de retrouver ses marques sur terre battue. Le premier match est toujours difficile, en particulier quand on joue contre un adversaire comme Sebastian, un grand joueur , a dit le joueur de 18 ans, exempté de premier tour contrairement à son adversaire.

Il m'avait battu en finale du Masters Next Gen en 2021, donc c'est bon de prendre ma revanche , a dit Korda au sujet de son adversaire du jour qu'il juge être un joueur extraordinaire promis à un grand avenir .

Le bilan d'Alcaraz a été particulièrement positif lors de la tournée américaine sur dur du début de saison. Il n'a été éliminé qu'en demi-finales à Indian Wells par Rafael Nadal, avant de remporter son premier tournoi Masters 1000 quelques jours plus tard à Miami.

Il était donc devenu l'une des principales attractions d'un tournoi monégasque privé de Nadal, de Medvedev, de Berrettini ou encore de Thiem. Alcaraz a assuré ne pas être émoussé physiquement ni épuisé mentalement.

Je n'ai pas pensé aux attentes qui pesaient sur moi. Je me suis juste concentré sur moi et sur ce que j'avais à faire , a-t-il assuré.

Ça a été un match difficile, mais je me sens prêt à jouer ce type de matchs, longs et serrés. Mentalement et physiquement, je suis prêt , a-t-il affirmé.

Korda, 42e à l'ATP, participe aussi pour la première fois au tournoi de Monte-Carlo, premier Masters 1000 sur terre battue cette saison.

Il affrontera le vainqueur du match entre son compatriote Taylor Fritz (13e) et le Croate Marin Cilic (22e).

Il s'était fait un prénom, lui le fils de l'ancien no 2 mondial Petr Korda, en atteignant les huitièmes de finale des Internationaux de France en 2020.

Autres résultats du deuxième tour :