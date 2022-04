Alcaraz battu à son premier match à Monte-Carlo

Dire que Carlos Alcaraz, 11e au classement mondial, était très attendu à Monte-Carlo n'est pas exagéré. À son premier tournoi sur le rocher monégasque, il a souffert et a été éliminé dès son entrée en lice mercredi.

L'Américain Sebastian Korda l'a battu, non sans difficulté, en trois manches de 7-6 (7/2), 6-7 (5/7) et 6-3 en 3 h et 1 min.

Le 42e à l'ATP participe pour la première fois au tournoi de Monte-Carlo, premier Masters 1000 sur terre battue de la saison.

Il affrontera le vainqueur du match entre son compatriote Taylor Fritz (13e) et le Croate Marin Cilic (22e).

Il m'avait battu en finale du Masters Next Gen en 2021, donc c'est bon de prendre ma revanche , a dit Korda au sujet de son adversaire du jour qu'il juge être un joueur extraordinaire promis à un grand avenir .

À 18 ans, Alcaraz est la nouvelle pépite du tennis espagnol et mondial, surtout après la tournée américaine sur dur du début de saison.

Il n'a été éliminé qu'en demi-finales à Indian Wells par Rafael Nadal, avant de remporter son premier tournoi Masters 1000 quelques jours plus tard à Miami.

De son côté, Korda, 21 ans, a obtenu son meilleur résultat cette année au tournoi ATP 250 de Delray Beach (dur) en février, où il a atteint les quarts de finale.

Il s'était fait un prénom, lui le fils de l'ancien no 2 mondial Petr Korda, en atteignant les huitièmes de finale des Internationaux de France en 2020.

