Les Sénateurs freinent leur série d’insuccès à Détroit

On fait aussi de l’information en format collation.

Austin Watson a ouvert la marque pour les Sénateurs au premier tiers alors que Drake Batherson a inscrit le but victorieux pour les visiteurs, en deuxième période, après que Tyler Bertuzzi a créé l'égalité au deuxième vingt.

Tim Stützle a inscrit deux buts, chaque fois dans un filet désert, en fin de troisième période. Il a aussi obtenu sa 30e aide de la saison.

Anton Forsberg a bloqué 24 tirs des Red Wings alors que Thomas Greiss a réussi 28 arrêts. Les Red Wings n'ont remporté que deux de leurs 10 derniers matchs (2-5-3).

Les Oilers dominés au Minnesota

Kevin Fiala et Ryan Hartman ont réussi des doublés, mardi, propulsant le Wild du Minnesota vers un gain de 5-1 contre les Oilers d'Edmonton.

Frédérick Gaudreau a ajouté un 11e but pour le Minnesota, qui montre une fiche de 11-1-2 depuis 14 matchs. Cam Talbot a fait 27 arrêts, n'étant déjoué que par Leon Draisaitl, en troisième période.

Draisaitl a établi un sommet personnel avec un 51e but cette saison. L'autre vedette offensive des Oilers, Connor McDavid, a connu un deuxième match de suite sans point et n'a plus que trois points d'avance sur Jonathan Huberdeau au sommet des marqueurs de la LNH avec 108 points contre 105.