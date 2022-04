Les Brubaker laissent tomber leur appel face à leur suspension de Gymnastique Canada

L’ex-directeur de l’équipe nationale de gymnastique artistique David Brubaker a mis fin au processus d’appel pour contester sa suspension à vie décrétée en mars 2021 par la fédération canadienne.

Gymnastique Canada a lancé une enquête interne en 2019 après avoir reçu de nombreuses plaintes concernant des abus de toutes sortes commises par David Brubaker et sa femme Elizabeth qui était aussi entraîneuse. Elle a également été suspendue de toutes activités en lien avec la gymnastique canadienne jusqu’en 2024.

David et Elizabeth Brubaker Photo : The Canadian Press / Mark Spowart

C’est un groupe de 11 ex-gymnastes, victimes alléguées de Brubaker et de sa femme, qui a reçu la confirmation que le couple met fin au processus d’appel.

Elles se présentent sous le nom des Bluewater Survivors, (les survivantes de Bluewater) en référence au club de gymnastique de Bluewater à Sarnia, en Ontario, où les abus et la maltraitance ont été commis. Dans un communiqué diffusé par l’organisation Global Athletes mercredi, les femmes affirment ressentir un soulagement immense .

L’enquête interne a décelé plus d’une cinquantaine de violations au code de conduite commises par les Brubaker, allant d’abus physiques, psychologiques et même sexuels. La période visée allait de 1996 à 2017.

Les survivantes sont soulagées que les procédures disciplinaires soient enfin terminées. Les 11 ex-gymnastes ont toutes témoigné dans le cadre de l’enquête interne et elles jugent que le processus, quasi judiciaire , a été douloureux et revictimisant .

« L’enquête est centrée sur l’abuseur au-delà des victimes et aggrave le traumatisme que ces dernières ont subi en plus de prolonger un cauchemar qui était déjà sans fin. Le processus ne peut pas rester tel quel. » — Une citation de Les survivantes de Bluewater

Elles espèrent maintenant utiliser leur passé douloureux pour éviter qu’une situation semblable ne se reproduise.

Nous retrouvons notre pouvoir et nos voix, et nous utiliserons les deux pour réclamer du changement et de l’imputabilité.

Cette enquête interne survenait après le procès au criminel de David Brubaker qui s’est terminé par un verdict de non-culpabilité en février 2019.

L’ex-entraîneur était accusé d’agression et d’exploitation sexuelle par une ancienne athlète qui avait moins de 16 ans au moment des faits. Dans son jugement, la juge a critiqué le travail de l’enquêteur principal au dossier, affirmant que ces manquements entachaient le dossier de la Couronne, mais qu’elle ne visait aucunement la crédibilité de la plaignante.

La fin du dossier de David Brubaker arrive au moment où un mouvement de contestation et de prise de parole ébranle la gymnastique canadienne.

Des centaines d'athlètes actifs et retraités ont signé une lettre ouverte réclamant la tenue d’une enquête sur ce qu’ils qualifient de climat toxique et abusif . Ils affirment qu’il y a eu de nombreux cas d’abus et de maltraitance au cours des années et que le bureau de direction actuel et son directeur général Ian Moss n’ont pas agi face à ces situations et ont perdu la confiance des athlètes .

Gymnastique Canada est d'accord pour la tenue d’une enquête indépendante.