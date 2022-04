De possibles malversations financières chez les Commanders depuis 10 ans

Associated Press

Associated Press

Le comité de surveillance de la Chambre des représentants a envoyé une lettre à la Federal Trade Commission (FTC), mardi, indiquant avoir trouvé des preuves que les Commanders de Washington ont eu une conduite financière potentiellement illégale pendant plus d'une décennie.

On fait aussi de l’information en format collation.

Dans la lettre obtenue par l'Associated Press, le comité a décrit, à travers le témoignage d'anciens employés et l'accès aux courriels et aux documents, un schéma d'irrégularités financières du propriétaire Dan Snyder et des dirigeants de l'équipe.

Le comité a déclaré que l'équipe avait conservé jusqu'à cinq millions de dollars, à un moment en 2016, venant de 2000 détenteurs d'abonnement de saison, tout en dissimulant des revenus partageables à la ligue.

Un ancien employé a témoigné devant le Congrès en disant que l'équipe avait deux tenues de livres distinctes : l'une avec des revenus de billets sous-déclarés qui sont allés à la NFL, l'une montrant le portrait complet.

Dans la NFL, les revenus des billets sont partagés entre les 32 équipes, dont 40 % sont déposés dans un fonds d'équipe visiteuse. Cet argent fait partie des piliers du partage des revenus de la ligue.

Selon des témoignages, Snyder était au courant d'une disparité entre les données réelles et celles transmises à la ligue.

Une porte-parole de l'équipe a dit qu'il n'y avait pas de nouveau commentaire et a renvoyé à une déclaration du 31 mars dernier : L'équipe nie catégoriquement toute suggestion d'irrégularité financière de quelque nature que ce soit à tout moment.

Nous adhérons à des processus internes stricts qui sont conformes aux normes de l'industrie et aux normes comptables, nous sommes audités chaque année par un cabinet indépendant mondialement respecté et nous sommes également soumis à des audits réguliers par la NFL. Nous continuons à coopérer pleinement avec le comité.

Par l'entremise d'un porte-parole, la NFL a dit avoir engagé l'ancienne procureure Mary Jo White afin d' étudier les questions les plus sérieuses soulevées par le comité . Cette dernière a dirigé la Securities and Exchange Commission (SEC), l'organisme américain de contrôle des marchés financiers, de 2013 à 2017.

Le comité de surveillance de la Chambre a déclaré qu'il partageait des documents avec la FTC parce que la commission a le pouvoir d'enquêter sur les pratiques commerciales déloyales ou trompeuses et de déterminer si des lois ont été enfreintes.

Nous vous demandons de prendre toute autre mesure que vous jugez nécessaire pour vous assurer que tous les fonds soient restitués à leurs propriétaires légitimes et que les auteurs soient tenus responsables de leur conduite , indique la lettre signée par la présidente du comité Carolyn B. Maloney, ainsi que Raja Krishnamoorthi, qui dirige le sous-comité sur l'économie et la politique envers les consommateurs.

La lettre est adressée à la présidente de la FTC, Lina M. Khan, mais a également été envoyée aux procureurs généraux du Maryland, de la Virginie et du District de Columbia, ainsi qu'au commissaire de la NFL, Roger Goodell.