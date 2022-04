Le CF Montréal à la recherche d’une performance défensive complète

Les collègues du site de la MLS, qui souhaitaient visiblement un mardi turbulent, ont publié en matinée un portrait statistique de la saison jusqu’ici. Pour les partisans du CF Montréal qui regardent le classement, c’est un peu l’équivalent du GIF animé du singe qui pousse l’ordinateur de la table jusqu’au sol : après leurs six premiers matchs, les Montréalais ont trouvé un moyen de former à la fois la meilleure attaque et la pire défense de l’Est.

Les statistiques avancées dressent par contre un portrait plus nuancé de la situation. Tous les modèles de buts attendus (voir encadré) ne sont pas identiques, mais à l’aide du sien, la MLS a conçu un graphique dans lequel ses équipes sont réparties en quatre quadrants selon les quatre combinaisons possibles de bonne/mauvaise attaque et bonne/mauvaise défense .

Les modèles de buts attendus accordent une valeur à un tir en fonction de nombreux paramètres comme l’endroit d’où provient le tir, du genre de tir et du type de passe qui le précède.

Les buts marqués attendus confirment la bonne performance montréalaise en attaque, avec un peu plus de 10 buts attendus (l’équipe en a marqué 11), au-dessus de la moyenne de la MLS qui avoisine 8,7.

Le modèle juge cependant que le CF Montréal a donné plus de buts que prévu à l’adversaire : l’équipe a cédé 15 fois, mais ses buts accordés attendus se situent plutôt aux alentours de 9, ce qui est tout juste au-dessus de la moyenne de la ligue. Bref, les Montréalais peuvent espérer une correction dans cet aspect de leur jeu.

Sur certains matchs, on a pris des buts bêtes, des erreurs défensives, des mauvaises passes, des trucs du genre, a souligné Bassong, mardi, au Centre Nutrilait. Mais on voit que, sur les derniers matchs, on a pris moins de buts. C’est déjà intéressant. Il faut continuer de travailler à cet égard. Si on continue sur cette lancée, on peut même commencer à faire des blanchissages.

L’occasion est belle de franchir ce cap. Après avoir joué cinq de ses six premières rencontres sur la route, le tout assorti d’un respectable bilan de sept points, Montréal sera à domicile pour trois de ses quatre prochains matchs. La séquence s’amorce ce samedi contre les Whitecaps de Vancouver qui, après avoir été blanchis deux fois pour commencer 2022, ont marqué dans chacun de leurs quatre derniers matchs. Le hic : c’était pour un total de cinq buts et seulement une victoire.

Oui, Vancouver est confortablement installé en plein milieu du quadrant mauvaise attaque et mauvaise défense du graphique de la MLS.

Si la tendance se maintient, comme on le disait il y a peu à Longueuil, les Montréalais ont de quoi se rassurer sur le plan défensif. Dans leur récente victoire de 2-1 sur la pelouse jadis maudite du Red Bull Arena, les hommes de Wilfried Nancy ont petit à petit semblé trouver leurs repères après des débuts drôlement compliqués.

La fin de l’aventure en Ligue des champions, qui encombrait le calendrier, n’y est apparemment pas étrangère.

Ce n’est pas toujours évident d’avoir des matchs tous les trois ou quatre jours. On est plus reposés, plus lucides quand on arrive sur le terrain, a soutenu Bassong. On a le temps de bien s’entraîner, faire beaucoup de séances les uns avec les autres. Avant, comme il y avait les matchs, il y avait ceux qui jouaient beaucoup, donc ils faisaient moins les séances d’entraînement. On s’entraînait moins tout le groupe ensemble. Le fait qu’on soit tous ensemble, qu’on puisse mener une vie collective, ça nous aide énormément.

« On sent qu’on commence à plus facilement se trouver sur le terrain, à encore mieux s’entendre. C’est dans la bonne direction. » — Une citation de Zorhan Bassong, défenseur, CF Montréal

Bien entendu, gardons en tête qu’on n’a pas encore rencontré le joueur qui dira haut et fort que son équipe agit n’importe comment et que tout va mal. Mais cette volonté de progresser en équipe déborde jusqu’au groupe d’attaquants.

Nous devons tous travailler sur l’aspect défensif, et ça commence avec nous, les attaquants, a affirmé Romell Quioto, auteur du burlesque but victorieux contre les Red Bulls. Heureusement, nous avons pu marquer des buts pendant ce temps. Dans notre prochain match à domicile, nous voulons faire un bon résultat et garder le filet vide.

Le CF Montréal a encore un bon mois de quiétude devant lui avant que le calendrier s’encombre de nouveau. À lui d’en profiter.