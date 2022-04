Saison terminée pour Jake Allen et pour Justin Barron

La direction du Canadien de Montréal a annoncé mardi, à l'issue de l'entraînement matinal, que la saison du gardien Jake Allen et du défenseur Justin Barron était terminée.

Allen, 31 ans, s'est blessé samedi soir en tentant d'effectuer un arrêt, tôt dans le match face aux Maple Leafs, à Toronto. Sur la séquence, Auston Matthews a réussi son premier but de la rencontre et un 50e au cours de ses 50 derniers matchs.

L'équipe a confirmé que le gardien souffrait d'une blessure à l'aine et qu'il serait de retour à temps pour l'ouverture du camp d'entraînement.

Pour ce qui est de Barron, c'est une blessure à une cheville qui va le garder à l'écart des neuf dernières rencontres du CH.

D'ailleurs, durant la séance d'entraînement matinale, Carey Price et Samuel Montembeault s'entraînaient d'un côté de la patinoire avec l'instructeur des gardiens Éric Raymond, pendant que Cayden Primeau défendait sa cage lors d'un exercice à trois contre trois en espace restreint à l'autre bout.

Les attaquants Nick Suzuki et Paul Byron étaient absents afin de recevoir des traitements. Suzuki a amassé une mention d'assistance dans la défaite de 4-2 contre les Jets de Winnipeg, lundi, et a affiché un temps de jeu total de 18 min 59 s. Byron a également pris part au match et a obtenu 11:22 de temps de jeu.

Josh Anderson a quitté la patinoire quelques minutes seulement après le début de l'entraînement. On ignore pour l'instant le motif de son absence. Selon l'organisation, ce serait pour recevoir des traitements, et il semble que ce ne soit pas très grave.

Plusieurs autres exercices de simulation ont également été dirigés par l'entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis.

Après l'entraînement, le Canadien s'est déplacé vers l'Ohio afin d'y affronter les Blue Jackets, à Columbus, mercredi. Il semble déjà acquis que Price n'obtiendra pas le départ, même s'il fera le voyage avec l'équipe.