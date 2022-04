L’élite canadienne à l’assaut du marathon de Boston

Annulé en raison de la pandémie en 2020, puis déplacé en octobre en 2021 pour les mêmes raisons, le plus prestigieux marathon du monde retrouvera ses airs de fête lundi matin, journée des Patriotes aux États-Unis. Environ 30 000 coureurs s’élanceront de la petite municipalité de Hopkinton, à l’ouest de Boston.

Trois marathoniens canadiens qui ont participé aux Olympiques l’été dernier seront au départ pour la première fois de leur carrière. Malindi Elmore, 9e aux Jeux, Natasha Wodak, 13e, et Trevor Hofbauer, 48e, font partie de la liste des coureurs d’élite invités.

J’ai très hâte d’y être et surtout de participer de nouveau à un événement populaire, confie Hofbauer à Radio-Canada Sports. C’est emballant pour moi, mais aussi pour les milliers de coureurs et de spectateurs le long du parcours. Avec la levée des mesures sanitaires, l’énergie sur les parcours de course est vraiment électrique. Pour moi, plus ça crie fort, plus je vais vite.

Pour les marathoniens d’élite, l’épreuve de Boston est l’une des plus prestigieuses après celle des Olympiques. Les pelotons annoncés sont particulièrement costauds cette année tant du côté des hommes que des femmes.

Les 11 meilleurs coureurs inscrits ont réalisé des records personnels sous la barre des 2 h 6 min et 7 des 8 derniers vainqueurs devraient y être. Dans la portion féminine, qui s’élancera quelques minutes après les hommes, 13 coureuses ont déjà parcouru la distance sous la barre des 2 h 23 min.

Malindi Elmore, elle, se présente dans la ville des Bruins forte d’un meilleur chrono de 2 h 24 min 50 s réalisé au marathon de Houston en 2020. À 42 ans, elle vise une place dans le top 10, comme à Sapporo en août dernier.

Si pour elle rien ne se compare à la fierté de représenter son pays aux JO, la qualité du peloton n’aura rien à envier à celui des derniers Jeux.

Malindi Elmore aux Jeux de Tokyo Photo : Getty Images / Yasuyuki Kiriake

C’est très costaud et me classer parmi les 10 premières sera aussi difficile à Boston qu’à Sapporo, dit-elle. C’est mon objectif. Je n’ai pas de chrono en tête, mais je veux juste être au plus fort de la course le plus longtemps possible.

Si la température prévue, entre 5 et 10 degrés Celsius, sera nettement plus favorable aux athlètes que l’humidité et la chaleur japonaises, il est difficile de prédire à quoi ressembleront les temps des vainqueurs.

Le parcours bostonien, avec un léger dénivelé négatif, est en ligne droite vers l’est. Ce qui veut dire que si les coureurs ont un vent de face au départ, ils l’auront de front pratiquement jusqu’à l’arrivée. L’inverse est aussi vrai.

Les premiers kilomètres en descente peuvent aussi jouer des tours aux coureurs qui fouleront le parcours pour la première fois. Trevor Hofbauer, d’un naturel calme et serein, ne s’en fait pas trop avec le temps.

Ce sera l’un des pelotons les plus forts de l’histoire du marathon de Boston et j’ai simplement hâte de me frotter à ces coureurs d’exception et de voir où je me situe par rapport à eux, mentionne le coureur de 30 ans. J’aimerais terminer parmi les 10 premiers. Mais si je cours la distance en 2 h 7 min et que je suis plus loin au classement, je vais être heureux aussi. Je veux juste faire de mon mieux.

Hofbauer a réussi son meilleur temps au marathon de Toronto en 2019 avec un chrono de 2 h 9 m 50 s, à 25 secondes du record national détenu par Cameron Levins.

Il faut respecter le parcours parce qu’il descend puis remonte graduellement jusqu’à Heartbreak Hill (autour du 32e kilomètre) et être patient, ajoute Malindi Elmore. J’ai surtout couru des marathons plats dans ma vie. Mais comme je m’entraîne dans la vallée de l’Okanagan, je suis habituée aux parcours accidentés. J’espère juste que les pentes seront moins abruptes que celles sur lesquelles je m’entraîne.

Hofbauer s’entraîne aussi dans la même région. Il a quitté Calgary pour s’y établir au cours des derniers mois. Il entreprendra des études universitaires en psychologie en septembre dans le but de devenir enseignant au primaire.

Des longues pauses méritées après les Jeux

Les destins olympiques de Malindi Elmore et de Trevor Hofbauer ont connu des dénouements fort différents l’été dernier. Si Elmore a quitté Sapporo le sourire aux lèvres avec une 9e place, Hofbauer s’était décrit comme un homme brisé au micro de Radio-Canada Sports après avoir terminé au 48e rang, dans la douleur.

La voix brisée, secoué par les émotions violentes que peut générer un marathon, mais surtout par le deuil reporté de sa grand-maman, décédée quelques jours avant son départ pour le Japon, Hofbauer avait confié avec candeur qu’il avait besoin de rentrer à la maison pour être auprès des siens.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Il a rangé sa paire de chaussures pendant deux longs mois, le temps de prendre soin de sa santé mentale. Non, insiste-t-il, ce n’était pas une dépression post-olympique, si courante parmi les athlètes.

Il avait simplement besoin de temps pour faire le deuil d’un être cher. Le temps a arrangé les choses et il se sent beaucoup mieux aujourd'hui.

Je n’ai pas couru une seule fois avant la mi-octobre et je n’ai même pas pensé à la course, raconte le marathonien, réservé de nature. J’ai joué au golf, j’ai passé du temps avec mes amis et ma famille. J’ai été juste un humain normal et c’était bien. Quand je suis loin du sport, je n’en parle pas et je n’y pense pas. J’étais juste en vie.

Trevor Hofbauer Photo : Getty Images / Lintao Zhang

C’est dans sa personnalité, selon lui, d’avoir la possibilité d’éteindre ou de rallumer la flamme et son dévouement pour son sport. Quand il a senti que le moment était venu de reprendre l’entraînement, il l’a fait avec bonheur avec en tête son premier marathon de Boston.

Toutes les courses comptent pour moi parce que c’est ma passion, mon métier et la raison pour laquelle je me lève le matin, mais Boston est l’une des courses les plus prestigieuses, dit-il. Je suis reconnaissant d’avoir la chance d’y participer. Je veux en profiter et revenir à la maison pour dire que j’ai couru Boston, parce que c’est une grosse affaire pour bien du monde.

Malindi Elmore avait comme objectif de participer à un marathon au mois de décembre, mais elle a compris que son corps avait besoin de repos.

Avec son emploi d’entraîneuse et ses deux enfants à la maison, elle a dû renoncer à l’entraînement.

J’étais vraiment heureuse de reprendre l’entraînement après quelques semaines de pause, mais j’ai eu quelques petites blessures, affirme-t-elle. Mon corps ne pouvait supporter tout de suite la charge de travail nécessaire pour bien réussir un marathon.

Ma préparation a été différente de celle pour les Jeux de Tokyo, mais j’ai réussi quelques-uns des meilleurs entraînements de ma vie et je suis très constante sur la route, ajoute Elmore. J’ai eu des hauts et des bas, j’ai été un peu malade, mes enfants ont eu leurs petites maladies d’hiver, mais je suis contente d’être en forme.

D’autant plus que l’épreuve de 2022 marquera les 50 ans de la première participation féminine à cette épreuve mythique. D’ailleurs, Valerie Rogoskeske, l’une des huit participantes en 1972, sera de nouveau au départ lundi.

Malindi Elmore Photo : Radio-Canada / Jeffery Tam

Je suis vraiment reconnaissante d’avoir cette occasion de courir avec les meilleures du monde et de célébrer le 50e anniversaire de présence féminine à Boston, conclut Elmore. On ne peut pas tenir ce genre d’occasions pour acquis.

Surtout pas en temps de pandémie.

Son mari et entraîneur, Graham Hood, ne pourra pas l’accompagner à Boston pour vivre son rêve avec elle parce qu’il a contracté la COVID-19 au cours des derniers jours.

Elle s’est isolée et a croisé les doigts pour que son test de dépistage soit négatif avant de prendre l’avion vers les États-Unis.

Si vous lisez ces lignes, c’est qu’elle est rendue à Boston. Une preuve de plus que dans le sport élite post-2019, le plus difficile est parfois de se rendre à la ligne de départ.

Même d’un marathon, ce qui n’est pas peu dire.