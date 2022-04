Montembeault spectaculaire, mais les Jets mènent après deux périodes

On fait aussi de l’information en format collation.

Après une première période aride, Joel Armia a ouvert la marque dès les premiers instants du deuxième tiers. À la 29e seconde, le Finlandais a sauté sur le retour de lancer de Christian Dvorak pour tromper la vigilance de Connor Hellebuyck et donner l'avance aux siens.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Il s'agit d'un sixième but pour Armia cette saison.

Le but du Tricolore a toutefois semblé donner des ailes aux joueurs des Jets.

Environ une minute plus tard, Morgan Barron a inscrit son premier but de la campagne pour créer l'égalité. Il s'agit d'un deuxième but dans le circuit Bettman pour le jeune centre de 23 ans.

Visiblement pas rassasié, ce même Barron a préparé, quelques minutes plus tard, le but de son coéquipier Paul Stastny, qu'il a trouvé fin seul dans l'enclave.

Grâce à ce but, Stastny atteint le plateau des 20 en une saison pour la septième fois, mais une première depuis la saison 2013-2014.

Après deux périodes, Samuel Montembeault a réalisé 24 arrêts, tandis que son vis-à-vis Connor Hellebuyck a stoppé 17 des 18 tirs dirigés vers lui.

Montembeault a notamment frustré Adam Lowry en première période. Ce dernier avait le premier but du match au bout de son bâton, mais le portier du CH l'a volé avec sa jambière gauche.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

La gardien du CH a réservé le même sort à Stastny, en deuxième période.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Cayden Primeau agit à titre de gardien auxiliaire pour la rencontre. Jake Allen est sur la touche en raison d'une blessure au bas du corps, tandis que Carey Price poursuit sa remise en forme.

Il s'agit du seul passage des Jets à Montréal cette saison. La dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, les Jets l'avaient emporté 8 à 4, à Winnipeg. Josh Anderson avait inscrit un tour du chapeau dans la défaite.