Moins de pièces de rechange, pas le temps de modifier les voitures en profondeur, pas le temps de trouver des solutions aux imperfections de la voiture (dans le meilleur des cas) ou aux erreurs de conception (dans le pire des cas).

C’est précisément ce qui est arrivé en ce début de saison 2022, avec des courses à Bahreïn, en Arabie saoudite et en Australie.

Cet aller-retour en Australie, c’est trop dur pour les équipes , a constaté le pilote de Mercedes-Benz George Russell.

Les monoplaces de F1 de nouvelle génération, encore imparfaites, ont créé des maux de tête aux équipes, et pas les moindres : Mercedes-Benz (châssis), Red Bull (moteur) et Ferrari (effet de sol).

Les monoplaces réagissent encore mal aux coups de volant des pilotes. Il y a déjà eu pas mal de casse, et les factures de réparation s’accumulent au sein de certaines équipes.

Si les pilotes de Mercedes-Benz avaient clairement laissé entendre lors des essais préparatoires qu’ils ne seraient pas dans le coup en début de saison, Red Bull ne prévoyait pas avoir des problèmes avec son groupe propulseur ni même avec les fenêtres de température des pneumatiques.

Max Verstappen devant Carlos Sainz fils Photo : Getty Images / Rudy Carezzevoli

C’est Ferrari qui s’en sort le mieux, avec deux victoires de Charles Leclerc en trois courses. Il a déjà une bonne avance en tête du classement, 34 points d’avance sur… George Russell, nouveau coéquipier de Lewis Hamilton. Le champion du monde en titre Max Verstappen n’est que 6e au classement.

Selon la presse spécialisée, Ferrari a réussi à ajouter à Melbourne de la puissance à son groupe propulseur (5 chevaux-vapeur) pour contrer Red Bull dans les lignes droites du circuit d’Albert Park. Le déficit de puissance du moteur Ferrari par rapport au Honda était de 20 km/h à Jeddah.

Une décision apparemment risquée pour ce qui est de la fiabilité, mais gérable compte tenu de la solidité du bloc, qui a permis à Leclerc de gagner ses trois combats directs avec Verstappen.

Max Verstappen doit abandonner sa Red Bull en Australie en raison d'une casse de moteur au 39e tour. Photo : Getty Images / Clive Mason

La casse de moteur de la RB18 du Néerlandais à Melbourne viendrait du MGU-K (le moteur électrique connecté au moteur thermique pour récupérer l'énergie dissipée au freinage), et elle s’ajoute aux problèmes constatés durant le week-end.

Verstappen ne veut pas (encore) dramatiser, car il sait que sa voiture est rapide. Mais il s’inquiète des problèmes d’équilibre vécus à Melbourne. À trop vouloir travailler sur l’adhérence du train arrière, on crée un déséquilibre en cherchant le compromis. Ça commence à faire beaucoup de choses à régler avant d’espérer se battre pour le titre.

De son côté, malgré ce début de saison en fanfare, Ferrari doit régler le problème d’oscillation verticale de sa monoplace en ligne droite. Un phénomène lié à l’effet de sol, de retour cette saison.

Charles Leclerc à Bahreïn Photo : Getty Images / Lars Baron

À Melbourne, on voyait encore clairement Charles Leclerc opiner du chef dans son habitacle. Rien pour assurer une concentration maximale, tout pour faire souffrir les muscles du cou.

C’était un problème, c'est vrai. Mais je ne sais pas pourquoi, je n'y suis pas très sensible, affirme le Monégasque. Ça ne me dérange pas trop en termes de performance. Mais ça ne nous aide pas pour la régularité. Nous devons travailler là-dessus.

Le retour en Europe fera le plus grand bien à tout le monde. Près des usines, le temps de réaction est plus rapide et le développement plus constant.

Le prochain grand prix a lieu en effet en Italie, sur le circuit Enzo et Dino Ferrari à Imola, et l’ambiance sera à la fête dans les gradins d'une capacité de 78 000 places. On attend plus de 300 000 tifosi pendant le week-end.

Déjà, à Melbourne, on a battu un record avec 419 114 personnes en bord de piste durant les quatre jours pour le retour du Grand Prix d'Australie, après deux annulations pour cause de pandémie.

Lewis Hamilton à Melbourne en Australie Photo : Getty Images / Clive Mason

C’est un record pour l'épreuve. En 1996, pour la première édition du Grand Prix à Melbourne, 401 000 spectateurs avaient franchi les tourniquets.

Charles Leclerc, fort de ses deux victoires, s’attend à recevoir beaucoup d’amour des tifosi et à devoir gérer pas mal de pression aussi.

« Le Grand Prix d'Émilie-Romagne sera incroyable. » — Une citation de Charles Leclerc, pilote de Ferrari

Nous devrons cependant aborder ce week-end comme nous avons abordé les trois premiers, a-t-il prévenu. Il est extrêmement important de ne pas se mettre de pression supplémentaire.

Après l'aller-retour à Miami, voyage que les équipes vivront plus comme une opération marketing, la F1 retrouvera l'Espagne et le circuit de Barcelone (où se déroulent souvent des essais), d'une capacité plus généreuse de 140 700 places.

Ce sera alors l'occasion d'apporter et d'évaluer d'autres nouveautés mécaniques et aérodynamiques aux monoplaces.

Aston Martin F1 bientôt à vendre?

Les rumeurs voulant que la marque Audi souhaite entrer en F1 se précisent, et cela pourrait passer par le rachat de l’équipe Aston Martin.

Officiellement, pour l’instant, il ne s’agirait que d’un partenariat pour le moteur. Depuis janvier, on sait que Porsche et Audi sont dans les rangs pour fournir des groupes propulseurs à partir de 2026. Le 8 mars, le groupe Volkswagen a confirmé être dans la phase finale d'évaluation .

Lance Stroll sort du garage durant les essais présaison au circuit de Barcelone. Photo : Twitter / Aston Martin

Alors qu'on lisait qu'Audi penchait pour McLaren, Aston Martin travaillerait activement , selon la presse spécialisée, à convaincre la marque aux quatre anneaux de se joindre à elle.

Quitter Mercedes-Benz pour Audi serait un pari audacieux pour l’homme d’affaires canadien Lawrence Stroll, mais on comprend maintenant qu'il est la cible de nombreuses critiques pour son style de gestion.

Lawrence Stroll Photo : Getty Images / Mark Thompson

De plus en plus de bruits de couloir laissent entendre qu'à force de vouloir se mêler de toutes les discussions, le propriétaire de l’équipe bloque par ses présences la communication et parasite le processus de décision.

L’équipe ne progresse pas au rythme souhaité depuis son rachat en 2018 par M. Stroll, alors que les budgets, les investissements et les embauches augmentent. Le personnel travaillera bientôt dans une toute nouvelle usine à Silverstone. Mais il manque un ingrédient essentiel : la chimie.

L’ancien directeur général d’Aston Martin Otmar Szafnauer l’a bien senti en 2021, lui qui avait connu l’époque de Force India, et il a préféré accepter l’offre d’Alpine-Renault quand elle s'est présentée.

Lawrence Stroll a retrouvé un bras droit en la personne de Mike Krack, le nouveau directeur général de l'équipe, un ingénieur luxembourgeois qui arrive de BMW, et qui a déjà constaté les brèches dans l'organisation du travail dans l'entreprise. Pourra-t-il les colmater?

L'AMR22 a des carences évidentes et peine à rouler dans le top 10 depuis le début de la saison. La porte d'Aston Martin F1 est maintenant ouverte à Audi, et l'investissement pourrait être plus important qu'on le croit.