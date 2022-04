La vie normale de Charles Hamelin

Q. Vous avez fait votre dernier tour de piste avec votre fille Violette dans vos bras. On savait que c’était important pour vous, mais pourquoi?

R. Je suis ici surtout à cause de ma fille et de ma blonde. Dans les dernières années, ça n’a pas été facile, surtout avec la COVID-19, pris à la maison, j’ai réussi à trouver un équilibre de vie avec elles et je voulais vraiment vivre et célébrer avec elle [Violette]. Elle n’avait jamais vu une compétition de patinage de vitesse courte piste, et c’était important pour moi qu’elle puisse voir ce que papa faisait. D’avoir eu les mondiaux à Montréal, c’était parfait pour moi.

Q. Lors de l’hommage qui vous a été fait, on a d’ailleurs vu votre fille dans une combinaison de patinage de vitesse. Est-ce que ça veut dire que vous allez la forcer à suivre vos pas?

R. Quand j’ai vu ma fille apparaître avec le skin de l’équipe canadienne, qui était à sa taille, j’ai capoté! On dirait qu’au fond de moi, je me disais : « Pas tout de suite [rires], je ne veux pas revenir dans le patin tout de suite. » C’était vraiment super, ils m’ont fait une super belle surprise.

C’était juste plaisant de vivre ça avec mes coéquipiers et coéquipières, et les autres pays ont insisté pour venir sur le podium pour célébrer ce moment-là et être présents lorsqu’il y a eu la douche de champagne. C’était vraiment cool de voir le plaisir que ç’a amené.

Pour moi, ce n’est que de l’amour, je l’ai pris, et j’étais émotif hier lorsque j’ai parlé [à la foule]. J’accroche mes patins, mais je suis en paix avec ma décision et j’ai hâte d’être dans mon rôle de partisan pour encourager mes anciens coéquipiers.

Q. Vous avez décidé de clore votre carrière en équipe avec l’épreuve du relais masculin. Comment c’était pour vos coéquipiers? Est-ce qu’ils étaient nerveux de faire une erreur, de devoir faire attention pour s’assurer de ne pas tomber? C’était beaucoup de pression sur leurs épaules, non?

R. Nous étions tellement prêts, avec ce qu’on a vécu aux Jeux olympiques de Pékin [médaille d’or, NDLR], il n’y avait aucune pression sur personne, et j’avais clarifié ça avec les boys que nous étions là pour nous amuser.

Je leur ai dit avant la course : « Faites-le pour vous et amusez-vous. » Ça fait plusieurs médailles qu’on gagne ensemble, on était pas mal l’équipe à battre cette année sur la scène internationale, et on était à deux cheveux de gagner [l’or] à nouveau. Mais comme je l’ai dit plusieurs fois hier, le résultat de cette course-là m’importait peu. La couleur de la médaille qu’on voulait, on l’a eue au moment qu’on voulait aux Jeux olympiques à Pékin.

Vivre le moment avec la foule, c’était ça le plus important pour nous, et nous avons reçu l’amour de tout le monde. C’était vraiment malade.

Q. Lors de cette finale du relais masculin, dimanche, chaque fois que vous preniez le relais, la foule criait et l’annonceur rappelait tous vos accomplissements dans votre carrière. Comment avez-vous fait pour demeurer concentré, surtout après avoir compétitionné sans spectateurs au cours des deux dernières années?

R. Ce n’était vraiment pas facile. On dirait qu’on n’était plus habitués à ça. Avant le relais, les gens ont commencé à scander mon nom, ça m’a rendu très émotif.

Une chance que j’avais mes lunettes dorées parce que j’avais de grosses larmes dans les yeux. Ça m’a pris trois ou quatre secondes avant de me reconcentrer pour ma course, mais c’était juste le fun de recevoir cet amour-là, ça m’a prouvé pourquoi j’aimais le sport et pourquoi j’aime faire du courte piste.

C’est à cause de tous les partisans comme ceux qui étaient dans les gradins dimanche.

Q. Est-ce que de prendre votre retraite vient avec la crainte que vous ne retrouviez rien d’aussi exaltant?

R. J’essaie de penser à ce qui pourrait ressembler à ce que je viens de vivre au cours des 20 dernières années de ma vie, et je ne pense pas retrouver autre chose, mais je suis prêt à ne pas revivre tout ça. Je veux vivre de beaux moments avec ma fille et ma future femme et c’est ça l’essentiel pour moi.

J’ai plein de projets, je suis en train d’écrire ma biographie, je travaille avec deux entreprises déjà, même si je suis moins engagé que mes autres partenaires. Je veux prendre plus de temps avec eux, avec les compagnies. En plus je me marie cet été, nous avons des voyages de prévus, donc je ne chômerai pas [rires].

Nous avons aussi des plans d’agrandir la famille…

(D'après une entrevue de Roseline Filion à Tout un matin)