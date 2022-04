Aurélie Rivard, cheffe de file du Canada aux mondiaux de paranatation

On fait aussi de l’information en format collation.

Parmi les 31 athlètes, 17 avaient participé aux Championnats du monde de 2019 à Londres, dont Aurélie Rivard de Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec.

Elle avait remporté deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze. Elle est montée 14 fois sur les podiums des mondiaux (4 d'or, 6 d'argent et 4 de bronze).

J'ai participé à plusieurs Championnats du monde, mais cette édition est particulièrement satisfaisante compte tenu de tout ce que nous avons vécu depuis les mondiaux de 2019 , a-t-elle dit.

C'est enthousiasmant de voir beaucoup de nouveaux visages dans l'équipe. Nous avons le même groupe depuis quelques années maintenant, donc c'est formidable de voir plus de nageurs se joindre à l'équipe et participer à leurs premiers Championnats du monde.

Parmi les autres vétérans, on retrouve les médaillés des mondiaux de 2019 Alec Elliot, James Leroux, Shelby Newkirk, Tess Routliffe, Katarina Roxon, Abi Tripp, Nicolas-Guy Turbide et Aly Van Wyck-Smart.

Nicolas-Guy Turbide, de Québec Photo : Associated Press / Emilio Morenatti

Nicholas Bennett, de Parksville en Colombie-Britannique, en sera à sa première expérience après avoir été finaliste à quatre reprises à ses débuts aux Olympiques en 2021, fracassant autant de records canadiens en cours de route.

Newkirk en sera à sa deuxième présence aux Championnats du monde.

C'est toujours une si belle expérience. J'ai hâte de voyager et de m'entraîner avec tous les membres de l'équipe, car nous n'avons pas eu la chance de le faire souvent récemment, fait-elle remarquer. Nous allons avoir une très bonne équipe cette année, et je suis impatiente de voir ce qui se passera.

En 2019, le contingent canadien de 18 nageurs avait remporté 2 médailles d'or, 7 d'argent et 5 de bronze.

Après deux ans d'incertitude et de perturbations, je suis ravi de sélectionner une grande équipe constituée d’un tel mélange de vétérans et de débutants , a dit Wayne Lomas, entraîneur national de paranatation.