Charles Leclerc remporte le Grand Prix d’Australie

Charles Leclerc a dominé le week-end au volant de sa Ferrari et a remporté avec brio le Grand Prix d’Australie, dimanche. Il a notamment profité de l'abandon de Max Verstappen (Red Bull).

Le Monégasque de 24 ans a ainsi augmenté son avance en tête du classement des pilotes après avoir récolté sa deuxième victoire de 2022. Il avait triomphé à la première course de la saison, au royaume de Bahreïn.

Leclerc a été en mesure de résister au champion en titre Max Verstappen (Red Bull) durant les premiers tours de piste. Il a ensuite bien défendu sa position de tête à mi-course, malgré des pneus durs et froids, à la relance après l'intervention de la voiture de sécurité.

Dangeureux jusque là, Verstappen a connu une autre course frustrante lorsqu'une panne hydraulique a mis fin à ses espoirs. Il occupait alors la 2e place au 39e des 58 tours de l'épreuve.

Leclerc l’a emporté avec une avance de 20,524 secondes sur Sergio Pérez (Red Bull), qui avait mal débuté la course. Le Mexicain a fini devant les pilotes Mercedes-Benz, George Russell et Lewis Hamilton.

La voiture était incroyable aujourd'hui. Vraiment. Quelle course! Quelle journée , a réagi Leclerc.

Lando Norris et Daniel Ricciardo, tous deux de McLaren, ont pris les 5e et 6e positions, respectivement.

Verstappen, visiblement déçu après l'épreuve, a menacé Leclerc, mais sans jamais réussir à le dépasser. La Ferrari était clairement plus rapide dans des conditions de course.

Leclerc l'a d'ailleurs démontré en réalisant un chrono de 1 min 20 s 260/1000 lors de son tour final autour du circuit de l'Albert Park.

De son côté, le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) a terminé en 12e place. Son coéquipier Sebastian Vettel n'a pas complété la course.

Nous n'avions pas tout à fait le rythme pour aller chercher des points, bien que nous avons été capables de défendre une position à l'intérieur du top 10 pendant un certain temps, vers la fin de la course. Je pense que notre stratégie de rouler la majeure partie de la course avec des pneus durs était la bonne, mais nous allons devoir analyser les données pour voir ce que nous pouvons apprendre d'autre , a noté Stroll.

Le Torontois Nicholas Latifi (Williams) a conclu la course en 16e place, alors que son coéquipier Alex Albon a fini 10e et a marqué le premier point de la saison pour l'équipe Williams.

Classement général officiel du Grand Prix d'Australie:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari), les 306,124 km en 1 h 27:46,548 à la moyenne de 209,254 km/h

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) à 20,524 secondes

3. George Russell (GBR/Mercedes-Benz) à 25,593

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes-Benz) à 28,543

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes-Benz) à 53,303

6. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes-Benz) à 53,737

7. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) à 61,683

8. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) à 68,439

9. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) à 1:16,221

10. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes-Benz) à 1:19,382

11. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Sauber-Ferrari) à 1:21,695

12. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes-Benz) à 1:28,598

13. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari) à 1 tour

14. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari) à 1 tour

15. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda) à 1 tour

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes--Benz) à 1 tour

17. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) à 1 tour

Meilleur tour en course:

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:20,260 au 58e tour (moyenne: 236,740 km/h)

Abandons: