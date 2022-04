Tiger Woods perd tout espoir de victoire à Augusta

Tiger Woods a continué de perdre du terrain en troisième ronde du Tournoi des maîtres. L'Américain a ajouté six coups à son dossier, samedi, et affiche désormais un rendement de +7, loin du sommet toujours occupé par Scottie Scheffler.

Il s'agit du pire parcours de Woods en 24 présences à Augusta. Il a bouclé sa ronde en 78 frappes, après avoir remis une carte initiale de 71, jeudi, puis une autre de 74, vendredi, évitant le couperet fixé à +4 par trois coups.

Le golfeur de 46 ans se retrouve provisoirement en 41e place.

Ç'a été dur. C'était un défi, car les conditions étaient difficiles. Elles l'étaient hier déjà au départ, mais au moins ça s'est calmé un peu à la fin. Aujourd'hui, le vent a soufflé toute la journée , a réagi Woods.

De retour à la compétition 13 mois après l'accident de voiture qui a failli lui coûter une jambe, Woods a commis un boguey d'entrée de jeu, mais s'est immédiatement ressaisi avec un oiselet grâce à une superbe sortie de fosse de sable qui est passée près de lui donner un aigle.

Après avoir joué la normale aux deux trous suivants, il a commis son premier double boguey du tournoi au cinquième fanion à la suite d'un coup roulé raté.

« J'ai fait ce que je devais faire en matière de frappe de balle, mais j'ai fait absolument tout le contraire sur les verts. Je n'avais tout simplement pas de sensation. » — Une citation de Tiger Woods, golfeur professionnel

"Woods a refait des bogueys aux 9e et 11e, mais s'est une nouvelle fois repris, avec deux oiselets consécutifs aux 12e et 13e. Un ensoleillement éphémère dans la journée du Tigre , qui a ensuite enchaîné deux autres bogueys aux 16e et 17e, avant de s'effondrer sur le dernier trou avec un autre double boguey.

Si son golf a souffert, son physique a également semblé peiner, même s'il a su néanmoins tenir la distance, ce qui est déjà une victoire en soi.

Rappelons que Woods avait évité de peu l'amputation de sa jambe droite, après sa sortie de route le 23 février 2021 près de Los Angeles. Ses multiples fractures ouvertes ont finalement nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.

Woods avait été hospitalisé pendant des semaines et n'a pu marcher durant des mois. Le corps déjà meurtri par un nombre incalculable de blessures, il a de nouveau su se relever pour réussir un retour que personne n'attendait si rapide à Augusta, après 17 mois sans jouer.

