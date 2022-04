« Ma confiance n’est pas au mieux » - Nicholas Latifi

Après deux courses difficiles, à Bahreïn et en Arabie saoudite, Nicholas Latifi espérait retrouver un peu de sérénité à Melbourne qui lui rappelle beaucoup sa ville natale.

Melbourne me rappelle beaucoup Montréal, car le circuit est au milieu d’un parc, tout près du centre-ville, et la ville elle-même ressemble à nos villes nord-américaines, fait remarquer Latifi au micro de Radio-Canada Sports. D’un point de vue architectural ou culturel, c’est moins européen, ça ressemble plus à chez nous.

L’ambiance est évidemment très différente d’il y a deux ans, ajoute-t-il, alors qu’on entrait en pandémie et le week-end avait été annulé à la dernière minute. Là, on sort de la pandémie, et les gradins se remplissent vite. Le public a hâte de revoir de la F1 sur le circuit. Ce sera pareil à Montréal.

C'est d’ailleurs en raison de la pandémie que le pilote canadien n'a pas encore eu l'occasion de disputer un Grand Prix de F1 à Melbourne. Le circuit urbain dans Albert Park a été modifié à plusieurs endroits pour l'édition 2022. Au total, sept virages ont été retouchés ainsi que la voie des puits (élargie de deux mètres).

Les changements apportés au circuit devraient améliorer le spectacle, croit Latifi, mais je ne m’attends pas à des miracles globalement pour notre équipe. Ce sera assez similaire aux deux dernières courses. Ce n’est pas un secret qu’il nous manque de la performance.

Nicholas Latifi en Australie Photo : Getty Images / Clive Mason

Nous tentons toujours de cerner les faiblesses de la monoplace, précise le Canadien. Les voitures sont tellement différentes cette saison que je dois adapter mon pilotage, mais pour le moment, nous sommes pris avec notre monoplace, alors nous tentons de travailler les réglages, et de tirer le maximum de cette voiture.

« Nous attendons des changements à la voiture qui viendront de l’usine. » — Une citation de Nicholas Latifi, pilote de l'équipe Williams F1

Après sa 16e place à Bahreïn, et son abandon (sortie de piste) en Arabie saoudite, il n'avait pas besoin de cet accrochage avec Lance Stroll en qualification, samedi. Comment se comportera la FW44 dimanche ? Latifi aura-t-il pleine confiance en sa machine pour filer à toute allure dans Albert's Park ? Il ne pense même pas à marquer des points, réservés aux dix premiers.

Le pilote thaïlandais a eu lui aussi samedi sa part de soucis. Il est tombé en panne d'essence à la fin de Q1, alors qu'il avait obtenu le 16e temps et avait déjà été éliminé. Incapable de fournir à la FIA le litre d'essence réglementaire, l'équipe a été disqualifiée, mais Albon est autorisé à prendre le départ, et il partira donc de la dernière ligne de la grille, juste derrière Latifi.

Le Canadien espère au mieux pouvoir battre son coéquipier. Pour montrer à l'équipe qu'il peut apporter quelque chose.

Battre Alex [cette saison], ça m’aiderait, c’est certain, affirme Latifi. À 100%. Je mentirais de dire le contraire. Et je suis sûr qu’il dirait la même chose. Notre place dans l’équipe se joue toujours en fonction de la performance, des résultats, et pour l’instant, nous ne sommes pas en position de faire de bons résultats. Pour une équipe, il est plus facile de juger d’une performance quand le pilote peut s'exprimer, quand la voiture lui permet de marquer des points, de se battre dans le peloton.

Depuis la controverse d'Abou Dhabi, et les réactions hostiles à son endroit par les amateurs, Nicholas Latifi a dû blinder sa carapace, il sait que les critiques viennent de partout, relayées par les réseaux sociaux.

Nicholas Latifi en Australie Photo : Getty Images / Robert Cianflone

Il doit maintenant montrer à l'équipe Williams qu'il mérite de garder son volant en 2023.

Je dois faire de mon mieux pour tirer le maximum de ma voiture, et j’y vais une course à la fois, explique le Torontois. Mon but est de rester chez Williams, je me sens bien ici, et il reste encore une vingtaine de courses à disputer, alors je dois continuer à apprivoiser la monoplace pour augmenter mon niveau de confiance au volant qui n’a pas été au mieux dans les deux premières courses de la saison.