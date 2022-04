Leclerc coiffe Verstappen pour la pole position en Australie

On fait aussi de l’information en format collation.

En dépit d'un soleil aveuglant dont beaucoup de pilotes se sont plaint sur le circuit de l'Albert Park à Melbourne, le Monégasque est parvenu à devancer les pilotes Red Bull Max Verstappen et Sergio Pérez.

« Je me suis senti bien ! D'autant plus que c'est un circuit où j'ai toujours eu du mal dans le passé. [...] La voiture est agréable à conduire, tout est possible demain. Nous avons besoin d'un bon départ », a commenté Leclerc après sa deuxième pole de la saison.

Lors du grand prix inaugural à Bahreïn à la mi-mars, c'est déjà Leclerc qui avait pris la pole, avant de gagner la course le lendemain face à Verstappen, contraint à l'abandon à cause d'un problème d'arrivée d'essence à quelques tours de la fin.

Mais le Néerlandais a répliqué deux semaines plus tard en Arabie saoudite, décrochant sa première victoire de la saison malgré une modeste 4e place en séance de qualification.

Leclerc (45 pts) a pour l'instant douze points d'avance sur son coéquipier l'Espagnol Carlos Sainz fils (33) qui partira 9e dimanche et 20 sur Verstappen (25).

Ferrari obtient en terre australienne sa première pole position depuis 2007, à l'époque de Kimi Raikkonen, le Finlandais aujourd'hui retraité qui avait offert, cette année-là, le dernier titre de champion du monde des pilotes à Ferrari.

Grimace chez Red Bull: confronté à des problèmes d'équilibre général de sa monoplace, Verstappen reconnaît vivre un terrible week-end jusqu'à présent.

Il est clair que nous n'avons pas vraiment résolu le problème, même en séance de qualification. Nous avons beaucoup lutté avec l'équilibre de la voiture, et ça ne nous donne pas confiance pour aller de l'avant , a expliqué le pilote.

Pour son coéquipier, ce sont les pneus qui ont posé problème: Je n'ai jamais vraiment eu l'impression de savoir quelle stratégie était la meilleure en termes de pneus, je pense (qu'ils) sont très sensibles , a commenté Pérez.

Quant à Charles Leclerc, malgré les problèmes chez Red Bull, il s'attend à une course très serrée demain (dimanche).

Après un début de saison difficile pour McLaren, l'équipe britannique semble reprendre des couleurs: le Britannique Lando Norris partira de la quatrième position sur la grille, à côté de Pérez, tandis que l'Australien dans ses terres, Daniel Ricciardo, sera un peu plus loin, sur la 7e place.

Du côté de Mercedes-Benz, Lewis Hamilton s'élancera en troisième ligne (5e), juste à côté de son coéquipier George Russell (6e).

Nous n'avons pas fait de progrès , a-t-il assuré à l'issue de cette séance. Rien de ce que l'on change sur la voiture ne fait de différence pour le moment.

Derrière Mercedes-Benz, si le Français Esteban Ocon (Alpine) s'élancera de la 8e place, son coéquipier Fernando Alonso, très rapide lors des essais libres et candidat éventuel à la pole position, a perdu le contrôle de sa monoplace en Q3, à cause d'une panne hydraulique, et a endommagé sa monoplace. Il partira dimanche de la 10e place.

Lance Stroll pénalisé

La séance de qualification a également été marquée par l'accrochage entre les monoplaces des Canadiens Lance Stroll et Nicholas Latifi lors de la première partie (Q1).

L'Aston Martin de Stroll et la Williams de Latifi se sont percutées alors qu'elles n'étaient pas dans un tour lancé, et les deux pilotes ont dû arrêter-là leur séance, provoquant une neutralisation de quelques minutes.

Stroll a semblé donner un coup de volant vers la droite alors que Latifi, plus rapide, voulait passer.

Nicholas m'avait laissé passer, et il a voulu passer à ma droite, à un endroit où la piste rétrécit, ça devient étroit et ça tourne à droite, a affirmé Stroll. Je n'ai jamais tenté de l'intimider. C'était juste un mauvais timing. C'était vraiment un incident très étrange. Je faisais attention à ne pas gêner les voitures plus rapides.

En regardant la vidéo, je vois qui est fautif, a dit Latifi. J'ai laissé passer Lance, et je devais faire attention à la température de mes pneus, alors quand j'ai vu qu'il ralentissait, je l'ai redoublé et il m'a fermé la porte pour une raison que j'ignore. C'est extrêmement frustrant, car je voulais avoir un week-end sans histoire.

Jugé responsable de l'accrochage, Stroll a écopé d'une pénalité de trois places sur la grille. Elle n'aura aucune incidence puisque le Canadien était déjà dernier, sans chrono à cause de cet accrochage.

Résultats de la séance de qualification: