Les Raptors effectuent une remontée pour vaincre les Rockets

On fait aussi de l’information en format collation.

Pascal Siakam a obtenu 29 points dans la victoire des siens, tandis que Gary Trent a produit 26 points, dont une récolte de neuf unités dans les huit dernières minutes du match. Siakam a ajouté 12 rebonds, sept passes et trois vols.

De son côté, Scottie Barnes a enregistré 16 points, soit deux de plus que le réserviste Thad Young.

Cinquièmes dans l'Est, les Torontois ont gagné un troisième match de suite et décroché huit gains à leurs neuf dernières rencontres.

Les Raptors étant assurés de se classer dans le top 6 de l'Est, Fred VanVleet a obtenu un répit dans un deuxième match d'affilée, à cause de récents problèmes au genou droit.

OG Anunoby a pour sa part raté un quatrième match de suite en raison d'une contusion à l'arrière de la cuisse droite.

Les Raptors termineront la saison dimanche soir à New York, contre les Knicks.

Dans le camp des Rockets, il manquait les premier et quatrième pointeurs Christian Wood et Eric Gordon, respectivement blessés à l'arrière de la cuisse gauche et à l'aine droite.

Kevin Porter a mené l'équipe avec 35 points face aux Raptors.

Les Torontois ont été lents à démarrer, accusant même un retard de 24 points. Ils ont raté 10 tirs consécutifs vers la fin du premier engagement. Après trois quarts, Houston était aux commandes 95-85.

Un tir de trois points de Trent a égalisé le score 105-105, puis les Raptors ont fini par l'emporter.