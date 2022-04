L’équipe ukrainienne de courte piste en mission à Montréal

Ils ne sont que trois patineurs ukrainiens à Montréal, dont le jeune olympien Oleh Handei, 26e aux Jeux de Pékin. Mais ils sont en mission. Ils tenaient à participer à ces mondiaux malgré la situation dramatique qui prévaut dans leur pays.

« C'était très important pour nous, car nous pouvons montrer au monde que l'Ukraine se tient debout et que le pays se tiendra debout pour toujours. » — Une citation de Mariya Dolgopolova, patineuse ukrainienne

Cette patineuse de 25 ans a lancé cette réponse sans hésitation et dans un anglais plus que respectable.

Les membres de l’équipe ukrainienne et leur entraîneur ont fui leur pays au début de l’invasion russe en direction de la Pologne, là où ils s’entraînent désormais.

Mariya Dolgopolova a laissé la moitié de sa famille en Ukraine, tandis qu’Oleh Handei, 23 ans, est parti seul. Son père a dû joindre l’armée ukrainienne et sa mère se trouve dans une autre ville avec ses sœurs. Même chose pour Svitlana Repetska, 17 ans, dont le père est à la guerre et la mère, avec des amis.

Ça fait longtemps que je n’ai pas pu voir ma famille, raconte Svitlana Repetska. C’est difficile.

Certains de mes amis sont toujours à Kharkiv, ma ville natale, ajoute Mariya Dolgopolova. Il y a des bombardements tous les jours. Je suis rivée sur mon téléphone 24h/24 pour avoir de leurs nouvelles. C’est très dur.

Ce conflit armé en Ukraine a fait basculer la vie de ces jeunes athlètes et de leur entraîneur qui ne savent plus ce qui les attend.

« Ç'a tout changé, ç'a changé nos projets, ç'a changé notre avenir. Nous ne pouvons plus rien planifier maintenant. Nous vivons au jour le jour à cause de la guerre. » — Une citation de Mariya Dolgopolova, patineuse ukrainienne

Bien conscient du drame que vit la délégation ukrainienne, le Montréalais Marc Schryburt a voulu mettre un petit baume. Le directeur haute performance de l’équipe canadienne a ainsi fait en sorte que les patineurs du Canada et de l’Ukraine s'entraînent en même temps cette semaine.

Symboliquement, on voulait poser un geste. C’était important de démontrer notre ouverture face à la situation qu’ils vivent présentement, explique Marc Schryburt. Normalement, on ne va pas prendre les devants et aller discuter avec les pays avec lesquels on a de la difficulté à échanger au niveau de la langue, mais j’ai remarqué même une proximité entre les athlètes durant la semaine.

Oleh Handei Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Ce geste, l’équipe ukrainienne l'a apprécié même s’ils ont peine à suivre les Canadiens sur la glace, nous ont-ils dit à la blague. D’ailleurs, les athlètes de l’Ukraine sentent bien le soutien de la communauté sportive ici. On leur demande souvent s’ils ont besoin d’aide, on leur offre des câlins.

Ils font tout en leur possible et on les remercie , dit Mariya Dolgopolova.

Quand on s'inquiète de l'état d'esprit qui les habite, l’entraîneur ukrainien fait un signe de rapprochement avec ses athlètes pour signifier l’esprit de corps du groupe.

L’Ukraine est un pays très fort , lance Vitalii Sivak, dans un anglais approximatif. Cet amateur de hockey, qu'on voit souvent porter la casquette du Canadien de Montréal, a perdu son éternel sourire, a noté Marc Schryburt. On peut comprendre.

« Notre motivation, c'est de nous battre pour les Ukrainiens qui sont encore là-bas, pour ceux qui se battent pour notre pays et pour les personnes qui ont perdu la vie. » — Une citation de Mariya Dolgopolova, patineuse ukrainienne

La jeune patineuse a terminé sa phrase en sanglots et dans la tristesse.

Soit, cette équipe a démontré toute sa motivation et son inspiration vendredi à l’aréna Maurice-Richard. Mariya Dolgopolova a réussi deux records personnels en cette première journée.

Très positif pour celle qui n’avait pas chaussé les patins pendant 20 jours. Son compatriote Oleh Handei s’est quant à lui qualifié pour les quarts de finale du 500 m samedi. De quoi être fier et heureux , a-t-il dit avec le sourire.

Nous serons heureux quand la guerre sera finie et que nous pourrons vivre librement , a poursuivi l’entraîneur.

La petite délégation ukrainienne compte bien profiter de la fin de son séjour aux mondiaux, à Montréal, avant de regagner la Pologne.

La suite, ils ne la connaissent pas.