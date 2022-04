Tiger Woods participera aux rondes du week-end à Augusta

Le lauréat de 15 titres majeurs, en quête d'un sixième sacre en Géorgie pour égaler le record de Jack Nicklaus, a rendu une carte de 74, soit deux coups au-dessus de la normale. Il affiche +1 à mi-chemin du tournoi et pointe au 19e échelon.

Après avoir à nouveau rugi de plaisir et de satisfaction jeudi, fort d'une première carte récompensant une entame de tournoi extrêmement encourageante, Woods était en difficulté en cette deuxième journée, avant de parvenir à sortir les griffes pour éviter le couperet en Géorgie.

J'ai une chance d'aller au bout du week-end. J'espère que j'aurai l'un de ces moments de grâce. Sur le dernier neuf du dimanche, tout peut arriver. Il faut juste que j'arrive jusque-là , a-t-il réagi à chaud, ajoutant à propos de sa condition physique qu'il ne se sent pas aussi bien que je le voudrais .

Woods avait évité de peu l'amputation de sa jambe droite, après sa sortie de route le 23 février 2021 près de Los Angeles. De multiples fractures ouvertes avaient tout de même nécessité de lui insérer une tige métallique dans le tibia et des vis pour consolider les os du pied et de la cheville.

Il a démarré son vendredi de la plus mauvaise des façons, avec quatre bogueys aux cinq premiers trous. Les conditions très venteuses ont par ailleurs empoisonné l'ensemble du plateau, les favoris y compris.

C'était la tempête. Ça tourbillonnait dans tous les sens. J'ai eu quelques mauvaises rafales et j'ai fait quelques mauvais élans , a-t-il indiqué.

Woods a retrouvé une peu de stabilité en faisant des oiselets aux 8e et 10e trous, le second grâce à un superbe coup de fer en approche venu s'échouer tout près du fanion. S'en sont suivis deux autres bogueys, aux 11e et 12e, puis deux autres oiselets, aux 13e et 14e.

Une performance évidemment insatisfaisante, mais somme toute pas aussi catastrophique que son entame le laissait présager.

Pendant ce temps, un drôle d'oiseau a survolé la compétition. Scottie Scheffler, redoutable, a enchaîné quatre oiselets entre les 12e et 16e fanions, pour un score de cinq frappes sous la normale et un cumulatif de -8.

L'Américain de 25 ans devance provisoirement de cinq longueurs un quatuor composé du tenant du titre, le Japonais Hideki Matsuyama (-3), du Sud-Coréen Sungjae Im (-3), meneur la veille, de l'Irlandais Shane Lowry (-3) et du Sud-Africain Charl Schwartzel (-3).

Le Canadien Corey Conners (-1) est à égalité en 10e position. Il a conclu son parcours en 73 coups, après une ronde initiale de 70 frappes.

Même si cela ne lui a pas permis de franchir le couperet, à l'instar de Brooks Koepka, Jordan Spieth, Xander Schauffele ou encore Bryson DeChambeau, l'inconnu Stewart Cink s'est distingué en signant le premier trou d'un coup de la semaine, au 16e fanion.