Journée impeccable des patineurs canadiens à l’aréna Maurice-Richard

Steven Dubois, Pascal Dion et Jordan Pierre-Gilles ont atteint les quarts de finale sur 500 et 1000 m, en plus d'obtenir leur billet pour les demi-finales du 1500 m. Même son de cloche du côté de Kim Boutin, d'Alyson Charles et de Courtney Sarault.

Les finales du 500 et 1500 m, ainsi que les demi-finales des relais seront présentées samedi. Les finales du 1000 m et des relais, ainsi que les super finales sur 3000 m, couronnant les champions au classement cumulatif, sont à l'horaire dimanche.

Plusieurs étoiles du patinage de vitesse sur courte piste sont absentes ce week-end à Montréal. Les patineurs chinois et japonais ont mis une croix sur l'événement en raison de la pandémie, tandis que les athlètes russes et bélarusses ont été exclus en raison de la guerre en Ukraine.

La Néerlandaise Suzanne Schulting, double championne en titre aux mondiaux et triple championne olympique, a dû déclarer forfait jeudi à la suite d'un contrôle positif à la COVID-19. L'Italienne Arianna Fontana, qui a remporté 11 médailles aux Jeux d'hiver, n'est pas de la compétition.

J'avoue que ça m'a attristée. C'est amusant de se battre quand les grands athlètes sont avec nous, a déclaré Boutin. J'aurais aimé me battre avec ces filles-là, mais ce n'est pas rare que des athlètes prennent une pause après les Jeux olympiques.

Du côté masculin, le Sud-Coréen Hwang Daeheon, champion olympique au 1500 m, et le Hongrois Liu Shaolin Sandor, 2e aux mondiaux de 2018 et 2021, brillent également par leur absence.

Si nous gagnons, c'est certain que nous ne serons pas aussi contents que si tout le monde était là, a admis Dion. Le but du Championnat du monde est de regrouper tous les meilleurs. Nous serons moins festifs, mais ça demeurerait un gros titre si nous pouvons aller le chercher.

Charles Hamelin et Maxime Laoun complèteront l'équipe canadienne ce week-end au relais 5000 m. Danaé Blais et Florence Brunelle sont quant à elle inscrites au relais 3000 m.