Hui Tong, un entraîneur chinois qui rentre chez lui au Canada

Les Canadiens comptent sur de bons entraîneurs. J'agissais comme un partisan. Je les encourageais et je faisais parvenir mes photos à l'équipe , se rappelle le Chinois.

Depuis la fin de son association de 10 ans avec Dive Calgary dans le rôle d'entraîneur-chef en 2000, Hui Tong a conservé un fort lien d'amitié avec le directeur technique de la Fédération canadienne Mitch Geller, le grand responsable de son retour au pays.

Je rentre à la maison, s'exclame-t-il. J'ai quitté le Canada pour diriger l'équipe australienne jusqu'en 2016. On m'a ensuite confié les guides de l'équipe de France en vue des Jeux olympiques à Paris, en 2024, mais j'ai dû abandonner ce poste pour des raisons de santé. Je suis retourné en Australie pour être auprès de mon épouse et de mes deux enfants.

Regarder les JO à la télé me rendait un peu triste après les avoir vécus si souvent dans un rôle d'entraîneur ou d'athlète. Mais d'un autre angle, cette pause m'a permis de me reposer et d'être avec les miens. Et en raison de la COVID-19, je ne pouvais aller nulle part. Nous étions toujours ensemble!

Hui Tong demeure à Montréal depuis le 11 janvier. Sa conjointe viendra le rejoindre d'ici trois semaines.

« Cette occasion est une affaire de famille. Ma fille est née ici. Je sais qu'après ses études, elle aimerait se dénicher un emploi ici. Mon garçon entreprend les siennes en médecine. Je ne voulais pas quitter l'Australie avant qu'il ne soit plus âgé. Le Canada est un si beau pays, je suis tellement content de pouvoir revenir ici. Pour ma famille et ma carrière. Ici, il fait froid six mois par an, mais les gens sont chaleureux. Plus que les Australiens que je trouve plus énergiques. Je manque de mots pour décrire ma joie... » — Une citation de Hui Tong

Le successeur de Miranda

Sur le plan professionnel, être le successeur d'Arturo Miranda, qui a inspiré une génération de médaillés olympiques, représente un défi à sa mesure. Le Canada et l'Australie comptent d'ailleurs le même nombre de médailles olympiques à leur palmarès (14), et beaucoup d'entre elles ont aussi été le fruit des efforts de Hui Tong avec ses athlètes.

Mitch Geller a su développer une bonne structure depuis mon départ. La fondation est bonne. Le Canada possède de nombreux entraînements et l'équipe nationale peut faire du recrutement dans de nombreux clubs. Et quand j'ai accepté cette offre, je savais que j'aurais de bons jeunes plongeurs à développer.

Le cas de l'équipe masculine est particulièrement motivant pour un entraîneur de sa trempe. Nathan Zsombor-Murray (18 ans), Cédric Fonfana (18 ans) et Rylan Wiens (20 ans) ont déjà joui d'une première expérience olympique, et leur nouvel entraîneur croit qu'ils possèdent un immense potentiel et que leur jeune âge n'est pas un obstacle à la victoire.

Je ne veux pas abaisser les attentes parce qu'ils sont si jeunes. Ils peuvent gagner. Tout dépend de ton désir de t'améliorer et de devenir un champion. Ce n'est pas une question d'âge, mais d'attitude. C'est mon travail de les préparer et de les guider à apprendre sur eux-mêmes. Gagner, c'est la raison d'être du sport d'élite , explique Hui Tong.

La pression, bien sûr

Et la pression sur vos épaules? Hui Tong a été double champion de la Coupe du monde de la FINA au 10 m masculin (1985, 1987) et a terminé 4e aux Jeux olympiques de 1984, avant d'entamer sa carrière d'entraîneur..

« Je sais que j'ai de la pression. Sinon, je ne serais pas ici. Je ne veux pas que les plongeurs ressentent cette pression. Encore une fois, ça fait partie de mon boulot. Ces athlètes désirent un bon leadership de la part de leur entraîneur. Je me définis comme un coach enthousiaste, j'aime les encourager. Mais je suis exigeant. Ce sport exige de la discipline, il faut apprendre à la dure, être précis dans ses mouvements et ne pas dévier de la direction établie. » — Une citation de Hui Tong

Ce n'est pas si dur si tu trouves la bonne façon. Et c'est la responsabilité de l'entraîneur de garder un esprit positif. Les athlètes doivent apprendre à bien gérer leurs émotions et devenir indépendants. Se libérer de cette pression pour être à leur meilleur quand ça compte. Et tout ça commence à l'entraînement , ajoute-t-il.

Du côté féminin, Pamela Ware, Mélissa Citrini-Beaulieu et Caeli McKay sont trois plongeuses plus expérimentées.

Pamela est la plus âgée, à 29 ans, et demeure une plongeuse d'élite, tout comme Caeli et Mélissa. Elles ont une bonne influence sur les jeunes. Je suis à Montréal depuis trois mois, et j'aime l'énergie qui se dégage du groupe. Nous bâtissons une nouvelle relation , mentionne Hui Tong.

Le départ à la retraite de Jennifer Abel, de Meaghan Benfeito et de Vincent Riendeau change évidemment la dynamique dans l'équipe. C'est la fin d'une époque.

S'ils désirent passer rencontrer leurs ex-coéquipiers pour discuter ou prodiguer des conseils, nous les accueillerons à bras ouverts. Je n'y vois aucun inconvénient. Je veux aider cette nouvelle génération de plongeurs à grandir, à devenir ce que nous voulons qu'ils deviennent et à être fidèles à leurs propres ambitions. Selon moi, les plongeurs au Canada ont beaucoup de potentiel et pourraient briller davantage à l'échelle internationale. Je souhaite que ma présence va les aider à gravir cette marche supplémentaire.

L'édition 2022 des Championnats nationaux seniors d'hiver se déroule du 8 au 10 avril, à Saskatoon.