Maple Leafs : Rick Vaive se réjouit qu’Auston Matthews ait battu sa marque

La ville d'origine du joueur des Maple Leafs de Toronto qui l'a éventuellement surpassé l'a quelque peu surpris , du moins jusqu'à tout récemment.

Si quelqu'un m'avait dit il y a 20 ou 30 ans qu'un petit gars de l'Arizona allait battre ma marque, a dit Vaive en riant, j'aurais répondu : ''allez, tu me charries''.

C'est pourtant ce qui s'est produit, quatre décennies plus tard.

Auston Matthews a brisé l'égalité qui persistait pour le plus grand nombre de buts au cours d'une même saison dans l'histoire de l'organisation torontoise, après avoir inscrit ses 55e et 56e filets de la saison 2021-2022 — incluant le filet victorieux en prolongation — dans une victoire de 4-3 contre les Stars de Dallas.

L'attaquant âgé de 24 ans avait rejoint Vaive à 54 après avoir réussi un tour du chapeau contre le Lightning de Tampa Bay lundi. Vaive avait préalablement établi cette marque lors de la campagne 1981-1982. Il était alors devenu le premier joueur des Leafs à atteindre le plateau des 50 buts.

L'ex-capitaine des Maple Leafs Rick Vaive marque son 50e but de la saison contre les Blues de St. Louis le 24 mars 1982. Photo : La Presse canadienne / Julien LeBourdais

C'est un joueur qui marquera sa génération, a confié Vaive en entretien téléphonique avec La Presse canadienne vendredi. Je suis content pour lui. Je le suis vraiment.

C'est mieux que si ç'avait été un inconnu qui avait connu une saison extraordinaire et marqué 55 buts , a-t-il ajouté.

Vaive sait également que Matthews aurait battu sa marque bien plus rapidement sans la pandémie de COVID-19.

Le joueur de centre no 1 des Leafs avait réussi 47 buts en 70 matchs lorsque la pandémie avait mis un terme à la saison 2019-2020, puis il a réussi 41 filets en 52 matchs lors de la saison écourtée 2020-2021, celle qui lui a permis de remporter son premier trophée Maurice-Richard, remis au meilleur buteur de la LNH.

Vaive avait le pressentiment que son record n'allait plus tenir bien longtemps lorsqu'on lui a transmis une vidéo de l'entraînement de Matthews pendant l'intersaison.

Ça durait environ 30 minutes. Je l'ai regardée et je me suis dit : "Oh m****. Il travaille tellement fort", s'est souvenu l'homme âgé de 62 ans. Je m'étais dit qu'il allait la battre très bientôt.

J'espère qu'il se rendra à 65. Personne ne pourra surpasser cette marque, sauf peut-être lui-même , a-t-il conclu.