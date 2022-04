Jeremy Grégoire boucle la boucle au Texas

CEDAR PARK, TEXAS ­— Mettre de côté son rêve de jouer dans la Ligue nationale de hockey (LNH) quand on a été repêché n’est pas simple et demande une grande dose d’humilité et, surtout, de maturité. À 26 ans, le Sherbrookois Jeremy Grégoire, sélectionné au sixième tour par le Canadien de Montréal en 2013, commence à faire son deuil.

Ce constat, ou plutôt cette acceptation de la cruelle réalité, ne semble toutefois pas altérer le bonheur qu’il a à jouer au hockey. Grégoire dispute une septième saison dans la Ligue américaine (LAH) et une première avec les Stars du Texas.

Il adore sa vie en banlieue d’Austin.

C’est un peu comme un retour aux sources pour moi, parce que quand j’étais jeune, mon père (Jean-François Grégoire) jouait dans la Ligue centrale au Texas, explique l’attaquant à Radio-Canada Sports. J’ai habité au Texas et c’est ici que j’ai appris mon anglais. On dirait que je boucle la boucle et que je vais être prêt pour un autre défi dans les prochaines années.

Le prochain défi sera sans doute un passage en Europe pour y rejoindre son jeune frère Thomas, défenseur à caractère offensif qui joue en Finlande.

Je ne sais pas encore dans quel pays je veux aller. Mais ce qui m’attire le plus, c’est de pouvoir jouer avec mon frère. Je pense qu’avec notre bagage, l’opportunité est bonne en ce moment. Mon frère fait bien avec son équipe. De mon côté, j’ai quand même au-dessus de 375 matchs dans la Ligue américaine.

Il reste que, pour un joueur nord-américain, s’exiler vers l’Europe veut souvent dire mettre une croix sur le rêve de jouer dans la LNH. Jeremy Grégoire en est conscient et est en paix avec sa situation.

Depuis son premier contrat de trois ans avec le CH, au cours duquel il a participé à quelques matchs préparatoires, il n’a plus été lié à aucune organisation de la LNH. Après deux saisons à Terre-Neuve et une à Laval avec le Rocket, il a joué un an à Milwaukee et trois à Tucson avant de mettre le cap vers le Texas.

Pour un vétéran de la LAH, sans contrat de la LNH, il peut devenir compliqué de gravir les échelons. Grégoire est lucide. En début de saison au Texas, il a même été laissé de côté à plusieurs reprises par son entraîneur.

Jeremy Grégoire après avoir été repêché en 2013. Photo : Getty Images / Jamie Squire

Mon rêve de la LNH, il est plus loin, je te dirais. Depuis Noël, ça ne fait pas si longtemps que ça, je me mets un peu moins de pression par rapport à ça. À Laval, en 2018, je trouvais que j’avais bien joué, mais il y a eu des changements et on ne m’a pas offert de deuxième contrat. Quand tu changes d’organisation, tu es derrière leurs choix au repêchage et derrière les vétérans établis.

Toutefois, la chose n’est pas impossible. Son grand ami Zachary Fucale l’a prouvé cette saison en obtenant un premier départ dans la LNH à 26 ans, après un long détour par la Ligue américaine et même l'ECHL, un échelon plus bas.

Les deux ont eu une conversation émue quand Fucale a reçu l’appel tant attendu.

On s’est parlé sur FaceTime et on avait les larmes aux yeux les deux, se rappelle Grégoire. Zach, c’est un grand émotif et il ne l’a pas eu facile durant son parcours. C’est difficile pour un gardien. Et donc, chapeau à lui. Il lui reste un beau parcours à faire.

Fier de son parcours dans la Ligue américaine

Lors du passage de Radio-Canada Sports au Texas, à la fin mars, les Stars ont remporté un duel enlevant en tirs de barrage contre les Admirals de Milwaukee dans une ambiance qui aurait de quoi complexer les foules de plusieurs amphithéâtres de la Ligue nationale.

Environ 6000 spectateurs étaient réunis pour encourager Grégoire et ses coéquipiers. Le Québécois s’est d’ailleurs fait remarquer par son intensité au cours du match. En plus de constamment déranger ses rivaux sur la glace, il a aussi livré un combat à un adversaire.

Jeremy Grégoire Photo : Stars du Texas

Les matchs sont intenses en mars quand les deux équipes veulent se qualifier pour les séries et nos partisans adorent le hockey, dit-il. On veut vraiment donner un bon spectacle. J’aime m’impliquer physiquement. Il y a des matchs plus relaxes dans lesquels j’arrive à faire plus de beaux jeux offensifs. Mais ce soir, je devais prendre soin des gros bonhommes l’autre bord.

Il ne joue peut-être pas dans la Ligue nationale, mais il vit bien du hockey professionnel.

J’ai l’impression que la perception des gens au sujet de la Ligue américaine a un peu changé depuis que le Rocket s’est installé à Laval, explique-t-il. Avant, les gens parlaient des ligues mineures de façon péjorative. Mais maintenant, ils réalisent que la Ligue américaine, c’est super pour nous et c’est du bon hockey.

D’avoir fait carrière dans cette ligue, pour moi, ce n’est absolument pas un échec. Pour moi, ç’a été une période d’apprentissage. Une carrière au hockey, c’est souvent influencée par des blessures et du timing. J’ai quand même pu jouer quelques matchs préparatoires dans la LNH, alors je me dis que j’y ai goûté un peu quand même.

Le parcours de Jeremy Grégoire n’est pas sans rappeler celui de Maxime Fortunus, aujourd’hui entraîneur adjoint avec les Stars du Texas. En 18 ans de carrière professionnelle, dont 15 dans la Ligue américaine, le Québécois n’a disputé que 9 matchs dans la LNH.

Fortunus admire le parcours et le leadership de Grégoire.

Il apporte une énergie différente des autres joueurs à l’équipe et il arrive à garder un très bon niveau d’intensité dans les bons et moins bons moments, juge Fortunus. Il joue toujours à la limite. Pour des gars comme lui, la LAH devient ta Ligue nationale. Il faut avoir la bonne mentalité de quelqu’un qui ne veut pas abandonner. C’est la seule chose que tu puisses demander à un joueur.

S’il savoure le temps passé au Texas avec sa copine et bien qu’il se voit possiblement en Europe avec son frère l’an prochain, Jeremy Grégoire pense aussi à son après-carrière. En parallèle du hockey, il suit deux ou trois cours à distance par session au baccalauréat en administration des affaires.

Le hockey est toujours sa priorité, mais il y a beaucoup plus. Quand on lui demande ce qu’on peut lui souhaiter, il répond sans hésiter du bon temps avec sa copine.

Je pense que je suis rendu à une étape de ma vie dans laquelle la famille va être à l’avant-plan. En ce moment, je suis comblé et c’est tout ce que je demande.