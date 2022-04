Même si une soirée commémorative est prévue vendredi pour célébrer le record de buts qu'elle a fracassé il y a plus de deux ans, l'attaquante ne se concentre pas sur sa gloire personnelle.

On finit par l'oublier celui-là , a-t-elle affirmé avec un sourire en coin.

C'est arrivé il y a de cela si longtemps que personnellement et comme équipe, nous sommes passés à autre chose. Ce sera plaisant de célébrer avec mes amis et ma famille, mais tellement de choses plus importantes sont arrivées depuis, de grandes choses. Alors, je me concentre sur ça.

Sinclair a établi un nouveau record, tous sexes confondus, en janvier 2020 lorsqu'elle a inscrit son 185e but sur la scène internationale. Depuis, elle en a ajouté rois autres en plus de récolter une médaille d'or olympique.

L'équipe féminine de soccer canadienne célébrera sa victoire des Jeux de Tokyo, l'été dernier, avec deux matchs amicaux. L'unifolié, 6e du monde, croisera le fer avec le Nigeria, 39e, à Vancouver vendredi, puis à Langford lundi.

Bien que le Canada ait remporté une médaille à trois Jeux olympiques consécutifs (deux de bronze et une d'or), le pays à la feuille d'érable est toujours sous-estimé, selon Sinclair.

Je vois certaines de mes coéquipières ne pas être sélectionnées pour des honneurs qu'elles auraient dû gagner. C'est triste , a-t-elle déclaré.

Mais aucune d'entre nous ne pratique ce sport pour les trophées individuels. C'est un sport collectif. Même si on a la médaille d'or déjà en poche, nous allons continuer de prouver que les autres ont tort en poursuivant notre amélioration chaque jour.

C'est également le retour de Sinclair dans la sélection nationale après avoir raté un tournoi en Angleterre au mois de février en raison du décès de sa mère.

Christine apporte cette aura rassurante au groupe. C'est fantastique de l'avoir de retour, a noté l'entraîneuse-chef Bev Priestman. Et d'être ici en Colombie-Britannique, c'est vraiment spécial pour elle. Être avec sa famille, ses amis et les partisans.

L'attaquante de pointe a déjà porté le maillot canadien à 308 reprises, dont 302 fois comme titulaire. Elle a amassé 188 buts et 53 aides sur la scène internationale.

Elle a aussi aidé la prochaine génération à se développer.

Jordyn Huitema se souvient d'avoir intégré l'équipe nationale et d'avoir été nerveuse de partager le terrain avec des joueuses d'expérience.

Je suis venue ici comme une éponge, a dit l'attaquante de 20 ans du Paris Saint-Germain. J'ai commencé à discuter avec Christine et j'en ai appris beaucoup grâce à elle. Nous avons développé une belle relation au fil des années et, maintenant, nous sommes près l'une de l'autre.

En plus de célébrer le record de Sinclair, la rencontre de vendredi sera le chant du cygne de la gardienne Stephanie Labbé, qui a annoncé sa retraite en janvier.

Lorsque questionnée si ce pouvait être sa dernière rencontre avec l'unifolié devant la foule canadienne, Sinclair, 38 ans, a tout simplement répondu : Non.

Si Steph a eu droit au dernier match de sa carrière ici, eh bien, j'aurais assurément mon match à moi ici aussi , a-t-elle lancé en riant.