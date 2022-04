Auston Matthews, meilleur buteur de l’histoire des Maple Leafs en une saison

Auston Matthews est maintenant seul au sommet du classement des buteurs en une saison des Maple Leafs de Toronto. Ses 55e et 56e buts de la saison lui ont permis de distancer Rick Vaive (54) qu'il avait rejoint lundi soir.

Toronto l'a emporté 4-3 en prolongation face aux Stars de Dallas jeudi soir. Matthews a d'ailleurs inscrit le but vainqueur.

Vaive détenait le record depuis la saison 1981-1982. Matthews a marqué son 55e but d'un tir sur réception en avantage numérique en deuxième période. Les Leafs prenaient alors l'avance 2-1 avec une minute à jouer.

L'attaquant de 24 ans, 1er choix au total en 2016, visera désormais le plateau des 60 buts, atteint pour la dernière fois dans la LNH par Steven Stamkos, il y a 10 ans.

Fin de séquence pour Ottawa

Roman Josi a obtenu un but et deux passes alors que les Predators de Nashville ont défait les Sénateurs d'Ottawa 3-2, jeudi.

Tanner Jeannot a créé l'égalité à 7:48 au troisième tiers, puis Ryan Johansen a fait mouche 4:50 plus tard, en avantage numérique.

Les arbitres ont révisé la séquence pour voir si Matt Duchene avait touché la rondelle plus haut que la limite, peu avant le but. Ils ont déterminé que non.

Duchene avait marqué le premier but de la rencontre, son 37e de la saison.

Mathieu Joseph et Josh Norris ont répliqué pour les Sénateurs, qui avaient gagné trois matchs de suite, mais qui avaient été mathématiquement éliminés de la course aux éliminatoires mercredi, sans jouer.

Norris a récolté au moins un point dans sept matchs consécutifs.