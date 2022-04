C’est terminé pour Félix Auger-Aliassime à Marrakech

On fait aussi de l’information en format collation.

Première tête de série et 9e joueur mondial, Auger-Aliassime s'est vu montrer la porte de sortie après que le Slovaque Alex Molcan, classé 65e, eut signé une victoire en trois manches de 6-4, 2-6, 7-6 (9/7).

Le duel a duré 2 h 39 minutes. À elle seule, la dernière manche a duré 1 h 18 minutes.

Auger-Aliassime s'est montré irrégulier au service. Il a réussi 7 as et 65 % de ses premières balles, et il a gagné 76 % des points après avoir logé sa première balle en jeu. Il a cependant commis 10 doubles fautes, dont 4 lors de la manche décisive.

Lors de la troisième manche, Auger-Aliassime a laissé filer deux balles de match, une lors du 12e jeu et une seconde lorsqu'il détenait une avance de 7-6 lors du bris d'égalité.