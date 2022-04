Le DG des Sharks Doug Wilson démissionne après 19 saisons en poste

Associated Press

La direction des Sharks a annoncé jeudi que Joe Will conservera le titre de directeur général par intérim jusqu'à la nomination d'un successeur à temps plein.

Will dirige les opérations hockey de l'équipe depuis que Wilson a pris congé pour des raisons médicales vers la fin du mois de novembre.

Dans un communiqué, Wilson a expliqué que sa situation s'était beaucoup améliorée au cours des derniers mois, mais qu'il était préférable de se retirer, pour lui et pour l'organisation, afin de se concentrer sur sa santé et sa guérison.

Au passage, Wilson a laissé sous-entendre qu'il était désireux de poursuivre sa carrière dans la LNH, dans le futur.

Selon le propriétaire Hasso Plattner, une recherche exhaustive pour un nouveau directeur général sera entreprise et pourrait s'étirer jusque pendant l'entre-saison. Plattner, Will et le président de l'équipe Jonathan Becher superviseront ce travail.

Avec Wilson à la tête de l'équipe, les Sharks ont participé 14 fois aux séries éliminatoires et atteint la finale de la Coupe Stanley en 2016.

Les Penguins de Pittsburgh et les Bruins de Boston sont les seules équipes dans la LNH à avoir gagné plus de matchs que les Sharks pendant le règne de Wilson avec la formation californienne.

Âgé de 64 ans, Wilson a porté l'uniforme des Sharks lors de leur première campagne dans la LNH, en 1991-1992. L'ancien défenseur, vainqueur du trophée Norris en 1981-1982, a été intronisé au Temple de la renommée l'an dernier.