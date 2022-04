La championne du monde en titre Suzanne Schulting positive à la COVID-19

Le circuit étant en pause depuis les Jeux olympiques de Pékin, où elle a défendu son titre sur 1000 m en plus d'ajouter une médaille d’or au relais, une d'argent au 500 m et une de bronze au 1500 m, la Néerlandaise se disait gonflée à bloc pour le dernier tour de piste de la saison.

J’ai fait un test positif au coronavirus. Je suis brisée mentalement. La saison a été longue. Je m’étais rechargée et je me sentais tellement prête à défendre mes cinq titres. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour demeurer négative. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Bonne chance à tous les athlètes aux Championnats du monde de cette fin de semaine.

Le choc entre Schulting et la Sud-Coréenne Choi Min-jeong était l’un des moments les plus attendus, avec le chant du cygne de Charles Hamelin, de ces mondiaux, qui auront lieu à l'aréna Maurice-Richard à Montréal. Les deux patineuses survolent la compétition depuis six ans et ont remporté, à deux, cinq des six titres au général à l’enjeu.

Sur le circuit de la Coupe du monde cette saison, Schulting était classée 1re au 1000 m, 2e au 1500 m et 4e au 500 m.

Les Championnats du monde se dérouleront du 8 au 10 avril, et les séances du samedi et du dimanche seront présentées en webdiffusion en direct par Radio-Canada Sports.