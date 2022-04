Les Blue Jays sont prêts pour la nouvelle saison

La nouvelle saison dans la MLB s’ouvre jeudi aux États-Unis avec sept matchs à l’horaire, puisque cinq rencontres ont dû être reportées à cause de la pluie.

Ce début de saison est un peu plus tardif qu’à l’habitude. Il a dû être reporté en raison du lock-out de 99 jours décrété au début du mois de décembre dernier par les propriétaires.

Une entente pour le renouvellement de la convention collective a finalement eu lieu au mois de mars et le conflit semble bel et bien être chose du passé.

Après deux années marquées par la pandémie de COVID-19, les propriétaires, les joueurs et les amateurs souhaitent que cette saison soit un peu plus traditionnelle.

La seule équipe canadienne du baseball majeur, les Blue Jays, disputera son premier match vendredi contre les Rangers du Texas à Toronto.

Les Jays ont raté les éliminatoires par un seul match en 2021, mais la nouvelle cuvée suscite beaucoup d’espoirs quant à une participation au tournoi d’après-saison.

Le jeune noyau s'est épanoui, le groupe de lanceurs partants paraît plus fort que jamais et l'équipe semble avoir le bon mélange de vedettes et d'expérience.

Voici cinq choses à surveiller pour cette saison.

Retour à la maison

Les Blue Jays prévoient de jouer tous leurs matchs à domicile au Rogers Centre, une première depuis 2019.

La pandémie a obligé l'équipe à se reloger au Sahlen Field de Buffalo pendant la saison écourtée de 2020. Les Jays y sont retournés la saison dernière après avoir commencé la campagne à leur complexe printanier de Dunedin, en Floride.

Le gouvernement canadien a approuvé le retour à domicile en juillet dernier, mais des restrictions sur le nombre de spectateurs dans le stade avaient été mises en place.

On attend une salle comble pour le match d'ouverture.

Les jeunes loups

Les statistiques offensives de certains des jeunes joueurs des Jays pourraient être à la hausse. Certains d'entre eux entament leurs meilleures années, et ils profiteront d'une saison complète au Rogers Centre, réputé pour être un stade favorable aux frappeurs.

Le premier-but de 23 ans Vladimir Guerrero fils vient tout juste de terminer 2e au scrutin du joueur le plus utile dans la Ligue américaine après une saison de 48 circuits et 111 points produits.

L'arrêt-court Bo Bichette, qui n'a que 24 ans, a pris le 12e rang du scrutin pour le joueur le plus utile, après avoir amassé 191 coups sûrs, dont 29 circuits, et avoir produit 102 points.

Ils viendront cimenter un rôle offensif où la puissance ne fera pas défaut : George Springer, Teoscar Hernandez, Matt Chapman et Lourdes Gurriel fils sont d'autres armes sur lesquelles pourra compter le gérant Charlie Montoyo.

Les nouveaux venus

Certaines vedettes ont quitté l'équipe, mais d'autres se sont amenées.

Le deuxième-but Marcus Semien (3e au scrutin du joueur le plus utile) et le partant Robbie Ray (vainqueur du Cy-Young) ont profité de leur autonomie pour signer des ententes à long terme sous d'autres cieux.

Les Blue Jays ont aussi délié les cordons de leur bourse cet hiver. Ils ont embauché le partant Kevin Gausman pour 5 ans et 110 millions de dollars américains, en plus de prolonger le contrat du lanceur Jose Berrios de 7 ans pour 131 millions.

Les autres nouveaux venus comprennent le lanceur et joueur autonome Yusei Kikuchi, le troisième-but Matt Chapman et le voltigeur Raimel Tapia, acquis par dans un échange.

Un as dans la manche?

Après le départ de Robbie Ray vers Seattle, le titre d'as partant est ouvert à Toronto.

L'équipe amorcera la saison avec un groupe de cinq lanceurs, pilotée par Kevin Gausman (14-6, moyenne de points mérités de 2,81 en 2021), Jose Berrios (12-9, 3,52), Hyun Jin Ryu (14-10, 4,37), Alek Manoah (9-2, 3,22) et Yusei Kikuchi (7-9, 4,41).

Ross Stripling, Nate Pearson, Trent Thornton et quelques autres devraient aussi effectuer quelques départs cette saison. Le releveur no 1 sera de nouveau l'Ontarien Jordan Romero.

L'année des Jays?

Les Blue Jays sont parmi les favoris pour remporter la Série mondiale, selon les preneurs aux livres de Las Vegas.

OddsShark place Toronto à 10 contre 1 pour tout rafler, derrière les Dodgers de Los Angeles (5-1), les Astros de Houston (7,5-1) et les Yankees de New York (9-1).