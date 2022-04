Tiger Woods est de retour

On fait aussi de l’information en format collation.

En compagnie de Louis Oosthuizen et de Joaquin Niemann, Woods a commencé sa ronde de façon prudente. Après cinq normales consécutives, il a réussi son plus beau coup de la journée au départ du sixième, ce qui lui a permis de réussir son premier oiselet.

Woods a été moins précis à partir de ce moment, mais il a terminé les neuf premiers trous à égalité avec la normale, à trois coups du meneur. Niemann a inscrit un aigle au neuvième fanion pour prendre la 1re place à -3.

La ronde de Tiger Woods

1er trou : Tea Olive – normale 4

Le premier trou a souvent causé des ennuis à Tiger Woods à Augusta. Après un coup de départ très moyen et un coup d’approche à court du vert, le quintuple champion a réussi à sauver sa normale avec un solide roulé de 3 mètres.

2e trou : Pink Dogwood – normale 5

Après avoir placé son deuxième coup en excellente position à 50 verges du vert, Woods n’a pu faire mieux que de placer sa balle à environ 5 mètres du trou avec son approche. Il a frôlé la coupe avec son roulé et s'est contenté de la normale.

3e trou : Flowering Peach – normale 4

Sur cette courte normale 4 de 350 verges, il a placé son coup de départ dans l’allée avec un fer. De 135 verges, il a envoyé son d’approche juste à court du vert, mais à environ 3 mètres du drapeau. Deux roulés plus tard, il a enregistré une troisième normale d’affilée.

4e trou : Flowering Crab Apple – normale 3

Son coup de départ a atterri sur le vert, mais l’effet rétro a ramené sa balle à 6 mètres du trou. Encore une fois, il a eu besoin de deux roulés pour rester à la normale.

5e trou : Magnolia – normale 4

Après un solide coup de départ sur un des trous les plus difficiles du terrain, Woods a attaqué le fanion avec son meilleur coup d’approche jusqu'à présent. Son coup roulé a touché le trou, mais a refusé d'y tomber. Une autre normale.

6e trou : Juniper – normale 3

D’une distance de 186 verges, il a planté son coup de fer no 6 à proximité de la coupe. Le coup roulé était une formalité pour enregistrer un premier oiselet.

7e trou : Pampas – normale 4

Il a raté l’allée avec son coup de départ. Ennuyé par des arbres, il n'a pu atteindre le vert, mais il a réalisé la normale grâce à une délicate approche qui s'est arrêtée à quelques centimètres du trou.

8e trou : Yellow Jasmine – normale 5

Comme au deuxième trou, Tiger n'a pu rejoindre le vert de cette normale 5 en deux coups. Et son coup d’approche d’une cinquantaine de verges n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Il a eu besoin de trois autres coups pour terminer. Un premier boguey et il revient à la normale.

9e trou : Carolina Cherry – normale 4

Son coup de départ s'est retrouvé dans les arbres à gauche. Malgré une approche un peu courte, un bon coup roulé lui a permis de sauver sa normale.

10e trou : Camellia - normale 4

Après un un bon coup de départ, son coup d’approche de 178 verges a un peu trop d’effet rétro et revient à l’extérieur du vert. À nouveau, un solide roulé le tire d’embarras. Une autre normale. NORMALE

11e trou : White dogwood - normale 4

On a étiré ce trou à plus de 520 verges cette année. Woods avait besoin de 242 verges pour atteindre le fanion sur son deuxième coup. À nouveau, il reste à court et il sauve sa normale avec un seul roulé. NORMALE

12 trou : Golden bell - normale 3

Au fameux 12e trou où Tiger a déjà joué 10 coups, il atteint le vert de façon prudente pour sa première chance d’oiselet depuis le 6e trou. Il se contente de deux roulés et d’une normale. NORMALE

13e trou : Azalea - normale 5

Après un autre solide coup de départ, son 2e coup d’une distance de 213 verges lui permettra d’avoir une première chance pour un aigle. Deux roulés plus tard, il a plutôt son deuxième oiselet en poche et revient sous la normale, à deux coups de la tête. OISELET

Plus de détails à venir.