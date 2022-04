Exclue du monde du sport, la Russie prépare sa riposte

On pourrait le croire avec l’invitation lancée il y a quelques jours par Oleg Matytsin, lors d’une entrevue aux quotidiens sportifs russes Sovietski Sport et Sport-Express. Le ministre russe des Sports a convié les pays amis de la Russie à une compétition d’envergure.

Au mois de juillet prochain, on organisera les Jeux universitaires nationaux, l’Universiade russe. Quand on parle de pays amis , on peut logiquement penser au Bélarus et à la Chine, ou à d’anciennes républiques soviétiques comme le Kazakhstan. Cette invitation lancée par la Russie ressemble à une réponse directe aux sanctions infligées par le Comité international olympique (CIO) et par les fédérations internationales.

Le geste du ministre Matytsin est pourtant loin d’être anodin quand on revisite un peu l’histoire. Radio-Canada Sports en a parlé avec Jean Lévesque, professeur d’histoire à l’Université du Québec à Montréal.

En 1922, l’URSS met le sport au cœur de l’idéologie communiste. On veut alors montrer un homme soviétique nouveau. En 1928, l’URSS veut se dissocier du mouvement olympique considéré trop bourgeois et capitaliste et crée ses propres Jeux, les Spartakiades.

On dit que ce nom avait été choisi pour rappeler l’histoire du célèbre esclave Spartacus, qui s’était rebellé contre la République romaine. À l’époque, on veut donc s’éloigner du sport bourgeois et surtout parler de sport en lien avec la santé publique, comme l’explique Jean Lévesque.

En 1924, on va créer l’Internationale du sport rouge pour aller à l’encontre du sport capitaliste, sans valeurs bourgeoises, explique-t-il. À l’époque, les Soviétiques ne sont pas vraiment dans l’esprit de compétition internationale. Ils sont plus dans l’esprit de la santé publique en offrant un modèle sain à la population. Ils vont donc décider de compétitionner entre "camarades". Cette affiliation à l’Internationale du sport rouge va permettre un autre modèle. On va donc organiser les premières Spartakiades à Moscou, où les communistes de tous les pays vont pouvoir y participer.

Alors, l’invitation lancée par le ministre russe des Sports aux pays amis est-elle une réponse au CIO et aux fédérations internationales? Oui et non, selon Jean Lévesque.

À moyen ou à long terme, les Russes vont vouloir réintégrer le giron du sport mondial. Mais ils sont effectivement des spécialistes de la communication, et il faut parfois lire entre les lignes les messages qu’ils veulent lancer. J’ai l’impression que les Russes se préparent peut-être à créer une coalition avec les pays du BRICS, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, pour déloger le CIO de son monopole occidental dans ses décisions.

Ils vont aussi essayer de peser sur la réélection de Thomas Bach qui, jusqu’à l’invasion de l’Ukraine, avait été tendre avec les Russes, poursuit M. Lévesque. On pourrait donc assister à un groupe de pays "amis" qui pourrait faire front et changer les règles des grandes instances sportives internationales. Imaginez la puissance qu’aurait ce bloc, avec les Russes associés aux puissants Chinois, qui pourrait facilement contrecarrer l’influence traditionnelle des Occidentaux dans le mouvement olympique.

Joint en France par Radio-Canada Sports, le maître de conférences à l’Université de Nantes Sylvain Dufraisse est également de cet avis.

Le message du ministre des Sports russe est un message à destination des instances internationales pour leur signifier que l’exclusion ou la mise à distance des Russes pourraient aboutir à des organisations parallèles, souligne-t-il. On veut, par ce message, pousser à la négociation avec le CIO et les organisations internationales pour qu’ils reviennent sur leur décision.

Pour Sylvain Dufraisse, l’invitation lancée aux pays amis rappelle moins les Spartakiades de 1928 qu’une autre grande manifestation sportive qui avait été organisée lors du boycottage des Jeux de Los Angeles, dans les années 1980.

En 1984, les Russes avaient utilisé les installations des Jeux olympiques de 1980, à Moscou, pour organiser les "Jeux de l’amitié", se souvient-il. Ces Jeux étaient une réponse à la non-participation aux Jeux de Los Angeles. On avait alors invité les États alliés – la République démocratique allemande, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, le Vietnam –, mais on avait également rassemblé des athlètes d’Afghanistan, d’Argentine, d’Algérie et même de France.

On voit donc ici une même suite logique, ajoute-t-il. Quand les Russes sont confrontés à un empêchement de participer, on va se presser pour organiser une compétition parallèle en guise de réponse. La Russie reprend donc une attitude ancienne de l’Union soviétique. On peut donc voir dans le geste d'Oleg Matytsin une volonté de proposer une nouvelle géographie du monde sportif international en s’appuyant sur ses alliés.

« Mais le CIO n’aime pas ce type de confrontation et il l’a montré durant l’histoire. Une des grandes tactiques du CIO, c’est d’éviter toute attitude contraire qui pourrait lui nuire. On peut donc s’attendre à une sortie de crise et à ce que le CIO et les fédérations internationales trouvent un nouveau compromis pour réunir une nouvelle fois le monde du sport sous une bannière apolitique. » — Une citation de Sylvain Dufraisse, maître de conférences à l’Université de Nantes

La Russie semble ignorer que le monde du sport l’a bannie et elle continue de faire comme si de rien n’était. Elle s’est récemment portée candidate pour l’organisation de l’Euro de soccer de 2028 ou de 2032. Et comme si ce n’était pas assez, elle envisagerait également de déposer un dossier de candidature pour accueillir les Championnats du monde de handball pour 2029 ou 2031, conjointement avec la Chine.

Si la Russie ne prépare pas une riposte, cela y ressemble beaucoup.