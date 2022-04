Jo-Wilfried Tsonga prendra sa retraite à Roland-Garros

Le Français a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Même s'il n'a jamais remporté de titre du grand chelem, il a connu une belle carrière, marquée notamment par une finale aux Internationaux d'Australie, perdue en 2008 contre un jeune Novak Djokovic.

Il a aussi atteint les carrés d'as à Roland-Garros (2013 et 2015) et à Wimbledon (2011 et 2012).

Tsonga, qui aura 37 ans dans deux semaines, a remporté 18 titres ATP, dont les Masters 1000 de Bercy en 2008 et de Toronto en 2014. Il a également été finaliste du Masters de Londres en 2011, où il était tombé devant Roger Federer.

En équipe, Tsonga a remporté la Coupe Davis en 2017 et a goûté à l'argent olympique du double en 2012 aux côtés de Michaël Llodra.

Tsonga jonglait avec cette décision depuis un bout de temps.

J'ai mis du temps à prendre cette décision. Tous les jours depuis plusieurs années, il y a un moment dans la journée où je me dis: "Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je me fais du mal comme ça? Est-ce qu'il y a encore une raison à ce que je fasse tous ces efforts?" , explique Tsonga, confortablement installé sur un canapé, avec son épouse à ses côtés.

Ma tête me dit: "Tu peux jouer toute ta vie", mais le corps me rappelle que mes aptitudes à me dépasser ne sont plus là. Mon corps me dit: "Tu n'es plus capable d'aller plus loin que ce que je te donne". Avant, c'est ce que je faisais tous les jours , poursuit-il.

La raison ultime, c'est de me dire: c'est le dernier frisson , souligne-t-il en référence à son départ à Roland-Garros.

J'espère que d'ici là, je resterai en forme et que je serai capable d'être celui que j'ai toujours été dans ce tournoi. Le but, c'est d'être moi-même, Jo-Wilfried Tsonga le joueur de tennis. J'ai toujours voulu être performant, me mettre des objectifs au top. Ce sera l'occasion de le faire une dernière fois , insiste-t-il.

Membre des Mousquetaires du tennis français, il est le premier du groupe composé de Gilles Simon (37 ans), de Richard Gasquet (35 ans) et de Gaël Monfils (35 ans) à prendre sa retraite.

Ennuyé par les blessures depuis plusieurs mois, Jo-Wilfried Tsonga est retombé à la 220e place mondiale.

Son meilleur classement a été la 5e place, en février 2012, et il est resté parmi les 10 meilleurs sans interruption de septembre 2011 à mars 2014.