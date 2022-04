Rose-Anne Joly sera l’entraîneuse adjointe de l’Alliance de Montréal

Elle a été nommée entraîneuse-chef intérimaire des Gee-Gees en juin 2021 après quatre saisons au sein du personnel d'entraîneurs de l'équipe. Elle occupait le poste d'entraîneuse adjointe bénévole lors de la saison 2016-2017 avant d'être nommée adjointe principale de 2017 à 2020.

En 2020 et 2021, Rose-Anne Joly a passé sept mois à l'école de basketball de la NBA à Dubaï en tant qu'entraîneuse et coordonnatrice des opérations. Elle a notamment contribué à la croissance du sport au Moyen-Orient en entraînant de jeunes athlètes.

La Gatinoise a commencé sa carrière d'entraîneuse à la polyvalente Nicolas-Gatineau, de 2006 à 2009, avant de faire le saut au niveau collégial en division 1, avec le Collège Nouvelles Frontières, de 2010 à 2016. Elle a également été adjointe de l'équipe du Québec des moins de 15 ans, avec qui elle a remporté le championnat national en 2016, puis avec l'équipe des moins de 17 ans, médaillée d'or des Jeux du Canada en 2017.

En tant qu'entraîneuse-chef au niveau provincial, Joly a été à la tête de l'équipe du Québec des moins de 14 ans en 2017, ainsi que du programme de développement des moins de 14 ans de l'Ontario en 2019.

Sur les courts, elle a joué avec le Collège Nouvelle Frontières, où elle a été nommée recrue de l'année lors de sa première saison et joueuse par excellence à la suivante. Au niveau universitaire, elle a porté le maillot des Gee-Gees de l'Université d'Ottawa en 2009-2010, mais une blessure au genou a mis fin à sa carrière compétitive.

Joly est la présidente et fondatrice de Basket Plus, un organisme à but non lucratif ayant pour but d'offrir aux équipes sportives scolaires canadiennes l'occasion de s'impliquer dans la communauté autant sur le plan local, national, qu'international. Basket Plus a notamment permis la construction d'un terrain de basketball au Togo en 2018 et d'un complexe sportif en Haïti en 2019.