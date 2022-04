Les Jeux olympiques à CBC/Radio-Canada jusqu’en 2032

En plus des Jeux olympiques d'été de Paris, en 2024, pour lesquels le diffuseur public détenait déjà les droits, CBC/Radio-Canada sera également le diffuseur des Jeux d’hiver de Milan et de Cortina, en 2026, des Jeux d'été de Los Angeles, en 2028, des Jeux d’hiver de 2030, dont l’hôte n’a pas encore été choisi, et des Jeux d'été de Brisbane, en 2032.

Les Jeux olympiques représentent l’aboutissement des rêves d’un grand nombre d’athlètes. En tant que diffuseur public du Canada, c’est avec fierté que nous les accompagnons dans leur parcours, des compétitions locales un peu partout au pays jusqu’aux divers championnats nationaux et mondiaux , a déclaré la présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, par communiqué.

« C’est un honneur pour nous de pouvoir continuer à raconter ces histoires extraordinaires aux auditoires canadiens pour les années à venir. » — Une citation de Catherine Tait, présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada

Nous sommes fiers de notre partenariat avec CBC/Radio-Canada et ravis de poursuivre notre collaboration pendant au moins une autre décennie, a ajouté le président du CIO, Thomas Bach. Cet accord témoigne d’un engagement en faveur des valeurs olympiques, des Jeux olympiques et du développement du sport. Il permettra de soutenir les athlètes de tous niveaux au Canada et dans le monde entier.

CBC/Radio-Canada a acquis les droits de diffusion sur toutes les plateformes médias, dont la télévision et les supports numériques. L’accord comprend l’engagement de retransmettre au moins 200 heures de couverture des Jeux olympiques d’été et 100 heures de couverture des Jeux olympiques d’hiver sur les chaînes de télévision gratuites.

La popularité des Jeux olympiques à CBC/Radio-Canada ne se dément pas. Lors des récents Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de ceux d’hiver à Pékin, quelque 28 millions et 26,5 millions de Canadiens ont suivi la couverture sur ICI TÉLÉ, CBC Television et leurs partenaires de radiodiffusion, RDS, TSN et Sportsnet.