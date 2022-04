Félix Auger-Aliassime réussit sa rentrée à Marrakech

On fait aussi de l’information en format collation.

La première tête de série du Grand Prix Hassan II, un tournoi sur terre battue de catégorie ATP 250, a mis un frein à une série de trois défaites. Auger-Aliassime avait récemment été écarté dès son premier match tant au Masters de Miami que d'Indian Wells.

Il n'a pas subi le moindre bris pendant l'affrontement de 1 h 24 min. Six occasions n'ont pas suffi à Benchetrit, classé au 436e rang mondial. Le Québécois a quant à lui converti trois de ses six tentatives de lui prendre son service.

Auger-Aliassime a réalisé six as et commis une double faute, tandis que son adversaire a affiché un ratio de 3-5 à ce chapitre. Les deux joueurs ne s'étaient jamais affrontés avant leur choc à Marrakech.

La neuvième raquette de l'ATP a rendez-vous en huitièmes de finale avec le Slovaque Alex Molcan (65e), vainqueur en deux manches de 6-0 et 6-4 au premier tour contre l'Italien Stefano Travaglia.

Malgré son léger passage à vide en mars, Félix Auger-Aliassime affiche toujours un reluisant dossier de 16 victoires et 6 revers depuis le début de la saison. Outre sa participation aux quarts de finale des Internationaux d'Australie en janvier, il a notamment remporté son premier tournoi de l'ATP à Rotterdam en février.

