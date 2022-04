« Nous devons penser comme des enfants et non pas comme des adultes. Seuls les enfants qui s'amusent et qui s’améliorent resteront engagés dans le football au fil des ans. Et les enfants s'amusent quand ils sont souvent en possession du ballon. »

C’est en ces termes, en plaçant le plaisir des enfants au sommet de ses priorités, que la Fédération allemande de soccer, pourtant l’une des plus performantes du monde, a annoncé, par la voix de son vice-président Ronny Zimmermann, une révolution sans précédent à ses membres au cours des dernières semaines.

La Deutsche Fußball Bund a mené des expériences pilotes pendant deux ans, dans ses 21 associations régionales, avant de conclure que le plaisir des enfants se traduit par des équipes plus petites, des surfaces de jeu réduites et adaptées à l’âge des joueurs, ainsi qu’un allègement important de la structure de compétition.

La refonte du système de soccer allemand se fera par étapes et sera entièrement déployée dans l’ensemble du pays à compter de 2024.

La fédération allemande a mené un grand sondage baromètre auprès de ses membres. Parmi quelque 5200 personnes interrogées.

Plus de 99 % considéraient comme très important ou important que les enfants s’amusent le plus possible sur le terrain.

Pas moins de 95 % souhaitaient que les enfants fassent l’expérience du franc-jeu.

93 % soulignaient l’importance de voir les enfants toucher au ballon le plus souvent possible.

90 % souhaitaient que les règles soient adaptées à l’âge des participants.

Et, la cerise sur le gâteau, 89 % estimaient très important ou important que les enfants soient moins dérangés par les interventions verbales des parents.

La refonte mise de l’avant par la fédération allemande concerne les catégories U-7 jusqu’à U-11. Et incroyablement, elle répond à toutes les préoccupations exprimées par ses membres.

Du côté des U-6/U-7, on disputera des matchs en format 2 contre 2 ou 3 contre 3. Il n’y aura pas de gardiens. Et dans ces matchs, les joueurs pourront marquer des buts dans quatre mini-filets (!) à condition de franchir la ligne médiane du terrain. La surface de jeu sera de 16 mètres sur 20 mètres à 2 contre 2, et de 28 mètres sur 22 mètres à 3 contre 3.

Chaque fois qu’un but sera marqué, les équipes seront obligées de substituer un joueur sur le terrain.

Au sein des U-8/U-9, on maintiendra de la formule 3 contre 3, mais il sera également possible de tenir des matchs à 4 contre 4 et à 5 contre 5. On passera au format conventionnel d’un filet de chaque côté du terrain. Quand des matchs à 5 contre 5 seront disputés, des gardiens seront insérés dans le jeu. Ils défendront des filets de taille réduite.

Il est à noter que jusqu’à la catégorie U-10, aucune statistique de classement ou de championnat ne sera compilée et que les matchs seront disputés en après-midi dans le cadre de festivals réunissant plusieurs équipes sur plusieurs surfaces de jeu.

Par exemple, les U-6/U-7 disputeront 7 matchs de 10 minutes au cours d’un après-midi. Chaque fois qu’une équipe remportera un match, elle avancera d’un terrain pour rencontrer des adversaires plus aguerris. En revanche, l’équipe qui perdra reculera d’un terrain et rencontrera des adversaires moins expérimentés, toujours dans le but d’équilibrer les forces et de limiter les victoires à sens unique.

En catégorie U-8/U-9, le même principe de promotion et relégation de terrain sera maintenu. Les matchs disputés seront toutefois un peu plus longs et dureront 12 minutes.

Un plus grand nombre de matchs seront remportés et perdus avec cette formule. Nous pensons que les enfants en apprendront ainsi davantage sur la gestion de la victoire et de la défaite , a fait valoir le vice-président Zimmermann par voie de communiqué. Notre demande d’entrevue est malheureusement restée lettre morte.

Du côté des U-10/U-11, on procédera à une transition vers le soccer à cinq joueurs. Toutefois, il sera aussi possible d’organiser des matchs à 7 contre 7. Dans ces catégories, les filets (de dimensions réduites) seront toujours défendus par des gardiens. À 7 contre 7, les dimensions du terrain passent à 55 mètres sur 35 mètres et un format de tournois à quatre équipes est créé.

Pour assurer la participation de chaque enfant, un principe de rotation fixe est intégré durant les matchs.

L'objectif le plus important de la réforme dans les groupes d'âge U-6 à U-11 est de promouvoir le plaisir à long terme dans le jeu avec un type de football adapté aux enfants , ont expliqué les dirigeants de la fédération allemande dans leur communiqué.

Le site trainingground.guru, qui s’est penché sur cette réforme, a par ailleurs souligné que cette rénovation du soccer mineur allemand efface les arbitres de l’équation dans ces catégories d’âge. Il s’agit d’une innovation particulièrement spectaculaire.

Les entraîneurs et leurs superviseurs seront ainsi formés pour encadrer le déroulement des matchs, mais de façon minimale. Si des situations particulières surviennent sur le terrain, les joueurs seront ainsi appelés à trouver leurs propres solutions, comme le font tous les enfants qui pratiquent le sport librement avec leurs amis.

C’est ainsi, croient les dirigeants de la Deutsche Fußball Bund, que les enfants développeront leur autonomie et feront l’apprentissage de l’esprit sportif. Ces changements, prévoient-ils, auront aussi pour effet de réduire le nombre d’interventions verbales des parents durant les matchs.

Enfin, et ce n’est pas à négliger, les dimensions réduites des terrains rendront extrêmement rares les situations au cours desquelles les joueurs seront appelés à jouer le ballon avec leur tête. Les règles prévoient d’ailleurs que les remises en jeu se feront avec les pieds de manière à éviter les impacts répétés à la tête.

La démarche de la fédération allemande est extrêmement audacieuse. Mais elle s’appuie sur la science ainsi que sur une valeur de plus en plus partagée par les fédérations sportives de la planète : le désir de développer les compétences de chaque enfant et de susciter chez lui le goût d’être actif tout au long de sa vie.

En plus, ce changement de cap rendra les jeunes footballeurs allemands plus habiles et plus compétitifs, croit-on. Parce qu’ils auront passé leur enfance à dribler le ballon et à prendre des décisions dans des espaces restreints, en plus d’être constamment engagés des duels qui les auront constamment forcés à alterner entre des rôles offensifs et défensifs.

Cela va dans le même sens que la réforme entamée par la Fédération suédoise de hockey sur glace il y a quelques années, et dont je faisais un compte rendu dans cette chronique.

Là aussi, les Suédois avaient placé la notion de plaisir à l’avant-plan pour réinventer leur structure de hockey mineur. Ils avaient notamment collaboré avec une chercheuse de l’Université George Washington, Amanda Visek, dont les travaux avaient révélé que sur 81 facteurs positifs qui les incitent à pratiquer le sport, les enfants positionnent la victoire aussi loin qu’au 40e rang. Et ce, tant du côté des enfants qui jouent dans des catégories récréatives que ceux qui jouent à des niveaux compétitifs élevés.

Au Québec, le comité gouvernemental sur l’avenir du hockey déposera son rapport dans moins de trois semaines. Il sera intéressant de voir si ces grandes tendances mondiales auront été prises en compte. Et si oui, dans quelle mesure.