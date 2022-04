Brendan Gallagher de retour contre les Sénateurs

Gallagher s’est blessé le 17 mars dernier au Centre Bell dans un duel face aux Stars de Dallas. Poussé sur la rampe par Radek Faksa, le petit attaquant avait immédiatement quitté la rencontre, apparemment blessé au dos, quoique le CH s’était contenté de parler de bas du corps.

L’ailier droit a raté les 8 derniers matchs de l’équipe et a dû s’absenter 26 fois au total cette saison.

Tyler Pitlick lui laissera sa place. L’entraîneur n’a pas spécifié au sein de quel trio on retrouvera le coriace attaquant. Bien qu’une place lui semble réservée à la droite de Paul Byron et de Christian Dvorak, il faudra attendre la période d’échauffement pour en être certain.

Aucun autre changement ne sera apporté à la formation. Jordan Harris et Justin Barron poursuivent donc leur stage en accéléré, tandis que Jake Allen défendra le filet montréalais.

De bons mots pour les jeunes

Parlant des nouveaux venus à la défense, Nick Suzuki et Cole Caufield, eux-mêmes récents promus dans la LNH, ont vanté ces deux joueurs matures, très calmes dans leur façon de jouer .

Harris a disputé près de 16 minutes samedi soir à Tampa Bay et Barron en est maintenant à quatre rencontres d’affilée avec, comme on pouvait s’y attendre, les hauts et les bas des tribulations du jeune défenseur de 20 ans dans la LNH.

St-Louis a convenu que d’avoir le dernier mot pour les changements de trios et de duos à domicile aidera probablement les entraîneurs à choisir les confrontations pour ces jeunes joueurs.

Dans le cas de Harris, c’est un très petit échantillon , a spécifié St-Louis.

« Tu vois que son patin l’aide tout le temps. S’il se met dans le trouble un peu, son patin va l’aider pour revenir dans le jeu. Il est capable de supporter l’attaque. Il a fait une très bonne première impression. » — Une citation de Martin St-Louis à propos de Jordan Harris

On n’aurait pas dit que c’était son premier match samedi , a pour sa part estimé Caufield à propos de Harris, son ancien coéquipier au mondial junior en 2021.

Le parcours vers un poste dans la LNH risque d’être encore long pour Harris et Barron étant donné leur âge, leur inexpérience et la position à laquelle ils jouent. Caufield, lui-même passé par toute la gamme des émotions en un an dans la LNH, a partagé un peu de sa science.

Il faut rester posé. Il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais chaque fois que tu as la chance de venir à l’aréna, c’est une belle journée. Il ne faut pas tenir ça pour acquis. Tu vois qu’ils veulent s’améliorer. C’est bon à voir. Il faut rester calme et ouvert d’esprit , a conseillé le buteur de Stevens Point.

En rafale

Caufield et Suzuki partagent la Coupe Molson pour le mois de mars. Le premier a récolté 15 points en 15 rencontres, tandis que le second a fait encore mieux avec 17.

On va peut-être la couper en deux , a laissé tomber Suzuki, taquin.

Ce n’est plus la Coupe Carey Price , a rétorqué l’autre.

Par ailleurs, Carey Price s’est à nouveau entraîné avec ses coéquipiers et semble de plus en plus à l’aise sur la glace. St-Louis n’a rien spécifié à son sujet, mais un retour au jeu semble être de plus en plus imminent, selon les signes extérieurs observables.

Jeff Petry, fraîchement rasé, a participé à un premier entraînement avec l’équipe depuis sa blessure survenue le 24 mars dernier face aux Panthers. Le défenseur de 33 ans portait toutefois un chandail bleu marine réservé à ceux qui ne peuvent encaisser de contacts, soit uniquement lui en ce moment.

Ce sera un duel dans les bas-fonds de la Division atlantique mardi soir à l’occasion de la visite des Sénateurs d’Ottawa. Les Ottaviens ont remporté leurs deux matchs en fin de semaine contre les Red Wings de Détroit. Rappelons que l’organisation a pleuré le décès de son propriétaire Eugene Melnyk la semaine dernière.