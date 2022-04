Eleider Alvarez grimpe chez les lourds-légers pour son retour dans le ring

On fait aussi de l’information en format collation.

Alvarez, qui aura 38 ans le 8 avril, fera ses débuts chez les lourds-légers (200 lb) après avoir passé tout le début de sa carrière professionnelle comme mi-lourd (175 lb).

De son propre aveu, il a dépensé énormément d’énergie en préparation pour ses combats précédents à essayer de perdre entre 20 et 25 livres pour respecter la limite.

Ce qui a changé, c’est que j’ai choisi de me battre pour moi. Après Marc Ramsay et un essai manqué avec Pedro Diaz (en Floride), je suis rentré à Montréal où Stéphan Larouche a accepté de me donner une autre chance , a expliqué Alvarez.

« Il a été très patient avec moi et je le remercie pour ça. Maintenant, je suis à temps plein dans le gymnase. J’ai recommencé au moment où il travaillait déjà avec Kim Clavel. J’ai passé les deux premières semaines avec les autres entraîneurs qu’il a mis à ma disposition. » — Une citation de Eleider Alvarez

Avec son absence qui se prolongeait et ses tentatives infructueuses de reprendre l’entraînement à temps plein, de nombreux observateurs de la scène pugilistique avaient jeté l'éponge à l’idée de le revoir dans un ring.

Tant le promoteur Yvon Michel que l’entraîneur Stéphan Larouche avaient clairement laissé entendre qu’ils n’attendaient qu’un réel engagement de la part d’Alvarez pour l’accompagner dans la relance d’une carrière qui l’a vu réussir sur la scène olympique comme au sein des professionnels avec la conquête du titre mondial de la WBO.

Interrogé sur les risques d'affronter des boxeurs au gabarit nettement plus imposant que le sien, Alvarez a fourni cette réponse plutôt laconique : Je suis conscient de cela, mais si je n’essaie pas, je ne connaîtrai jamais la réponse.

Entretien avec le clan Alvarez en vue de son prochain combat. Photo : Radio-Canada

La condition à remplir

Larouche a été plus engageant dans sa réponse pour prendre la défense de son nouveau protégé.

« Je pense qu’il avait besoin de cette pause-là. Lorsqu’on analyse bien ses dernières années, il a passé ses camps d’entraînement à faire le poids. Il n’a pas eu la chance de passer une semaine ou deux au même poids à travailler des habiletés de boxe, à répéter des mouvements. Au fil des années, la bataille pour faire le poids est extrêmement dure. » — Une citation de Stéphan Larouche, entraîneur de boxe

Enfin, Yvon Michel a insisté sur le fait que ce changement de catégorie de poids était l’une des conditions présentées à Eleider Alvarez pour relancer sa carrière.

Chez les mi-lourds, je pense que le danger était beaucoup plus grand. Dans les derniers mois, je l’ai vu avoir de la difficulté à marcher pour se rendre sur la balance dans des combats majeurs. Et malgré ça, il livrait une bonne performance , a-t-il confié.

Pour Eleider, ça va être moins dangereux de se préparer de façon optimale pour se battre contre de gros gars que de tenter de baisser son poids pour se battre contre des adversaires en super forme.

Michel a conclu en rappelant que l’on voit des boxeurs vieillissants monter dans la catégorie au-dessus, mais qu’on ne les voit jamais redescendre.

Il a cité en exemple Manny Pacquiao, Floyd Mayweather et Saul Canelo Alvarez. Ce dernier se bat au sein des mi-lourds, songe à tenter sa chance chez les lourds-légers, mais ne retournera pas à 160 lb en sachant que cela s’avérerait trop difficile.

Eleider Alavarez avait été mis K.-O. par Joe Smith fils, à Las Vegas, en août 2020. Photo : Hector DeLaCruz/Top Rank

On ne connaît pas encore l’identité du prochain adversaire. Chose certaine, Alvarez devra en découdre avec des hommes au gabarit naturel plus imposant.

Le nouveau clan Alvarez (nouveau gérant, nouvel entraîneur) espère que la vitesse du boxeur lui permettra encore de bien réussir.

Encore sous contrat pour deux ans avec le Groupe Yvon Michel (GYM), Alvarez assure qu'il ne va pas étirer la sauce advenant un échec. Il sera la vedette de la finale de la soirée du 5 mai, la cinquième organisée par le promoteur depuis le début de l’année.

La carte comprendra un maximum de six combats et mettra aussi en vedette Mathieu Germain (20-2-1, 9 K.-O.) et Mazlum Akdeniz (16-0, 8 K.-O.).