Remontée historique de l’Université du Kansas en finale du March Madness

En retard par 15 points à la mi-temps, les Jayhawks de l'Université du Kansas ont réalisé la plus grande remontée de l'histoire du March Madness pour s'imposer 72-69 en finale, lundi soir à La Nouvelle-Orléans, face aux Tar Heels de l'Université de la Caroline du Nord.

Les Jayhawks accusaient un déficit de 40-25 à la demie, mais sont sortis des vestiaires ragaillardis et ont rapidement comblé l'écart. Après moins de 10 minutes, Kansas a réussi à créer l'égalité 50-50.

Mais la Caroline du Nord a alors trouvé un second souffle et les deux équipes ont fait jeu égal jusqu'aux dernières secondes de la rencontre.

Kansas pensait bien avoir bouclé le championnat en arrêtant les Tar Heels à plusieurs reprises dans les dernières secondes et en reprenant la possession du ballon avec un peu plus de 4 secondes à jouer.

Mais Dajuan Harris fils a posé le pied à l'extérieur du terrain et la Caroline du Nord (no 8) a obtenu une dernière occasion de provoquer une prolongation, mais la tentative de trois points a été ratée. Kansas (no 1) a enfin pu célébrer son quatrième titre de champion national de basketball universitaire américain.

Le déficit de 15 points est le plus imposant jamais comblé en finale du March Madness. Kentucky l'avait emporté en 1998 contre Utah après avoir été en retard de 10 points.