Alphonso Davies sacré meilleur joueur de la CONCACAF

Le latéral de 21 ans était l'un des six finalistes au prix remis par la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Son coéquipier de l'équipe canadienne Jonathan David était aussi en nomination.

Davies avait été l'un des fers de lance de la campagne de qualification du Canada pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, à l'automne dernier, mais il n'avait pu rejoindre ses coéquipiers pour les derniers matchs cet hiver, lui qui est à l'écart du jeu en raison de symptômes de myocardite, une affection cardiaque bénigne, à la suite d'une infection à la COVID-19.

En club au courant de l'année 2021, il a notamment aidé le Bayern Munich à gagner la Bundesliga, la Ligue des champions de l'UEFA, ainsi que la Coupe du monde des clubs.

C'est l'Américaine Crystal Dunn qui a remporté la palme du côté féminin, devançant notamment les Canadiennes Jessie Fleming, Stephanie Labbé et Christine Sinclair au scrutin.

Le Canada contre le Honduras et Curaçao en Ligue des nations

Plus tôt lundi soir, le tirage au sort de la Ligue des nations de la CONCACAF a placé le Canada dans un groupe avec le Honduras et la Curaçao. L'équipe canadienne fait partie de la Ligue A et était l'une des quatre têtes de série de ce tirage.

Les deux premières équipes de chaque groupe de la Ligue A seront qualifiées pour la prochaine Gold Cup, qui aura lieu en 2023.

Les premiers matchs de la Ligue des nations auront lieu en juin prochain.